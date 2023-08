El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović manifestó su malestar por la actuación que tuvieron la noche del lunes frente al Sporting Kansas City donde cayeron por la mínima diferencia y quedaron eliminados de la Leagues Cup en la primera ronda de la competencia que reunió a todos los equipos de Liga MX y MLS.

El timonel del Rebaño Sagrado salió a la conferencia de prensa con un rostro visiblemente molesto y una frase que realmente sorprendió por la manera en que admitió el fracaso que significó quedar fuera de una competencia que tiene 16avos de Final y donde clasifican dos de los tres equipos que componen cada uno de los grupos.

Y aunque nunca quiso matizar la situación, reveló que por el momento el objetivo es reagruparse para recuperar el ánimo al interior de la plantilla y a su vez mejorar de manera sustancial el funcionamiento tanto individual como colectivo que dejó mucho que desear en la Leagues Cup, luego de perder en Cincinnati 3-1 y ante Sporting Kansas City 1-0.

“La primera parte me dio vergüenza el baño que nos dieron. Es una gran prueba de la fortaleza del grupo, cuando tienes un torneo así de mediocre se crean muchas dudas pero yo sigo confiando al 100 por ciento en el grupo y en nuestras capacidades. No estuvimos a la altura físicamente, también tácticamente. Esto nos costó en tener versiones volátiles. Pienso que no hemos estado para nada bien, volveremos a reagruparnos, no estamos en las condiciones en las que vinimos a este torneo. Nos toca trabajar”.

“Recuperar al grupo, armar los partidos que tenemos que jugar, para ver la solidez; con el tiempo que tenemos tenemos que aprovecharlo, no perder ningún momento. Recapacitar, mirarnos al espejo y ver qué tenemos que hacer mismo, no buscar culpables, es hora de vernos a nosotros mismos y con las respuestas, volver a Guadalajara, y ya ahí trabajar y sobre todo, mirar en todas las parcelas dentro y fuera del campo”, fue parte de lo que comentó Paunovic.