A lo largo de su historia, Chivas logró una cantidad de fanáticos que no ha parado de seguirlo por todas partes del mundo. Según un reporte de Infobae de 2020, se estimaba que había más de 40 millones de personas que seguían el Rebaño por ser suscriptores de Chivas TV.

En ese grupo se encuentra Francisco Senties, más conocido como FUTBOLTUBER en YouTube, quien comienza a dar de qué hablar por sus análisis del club de sus amores: las Chivas del Guadalajara. En diálogo exclusivo con Rebaño Pasión, el youtuber reveló cómo es la historia que lo une con el Rebaño Sagrado.

Futboltuber, un aficionado que le va Chivas por convicción

En el cara a cara con Rebaño Pasión, el youtuber transmite que es un fiel seguidor del Guadalajara sin decir una palabra. El color rojo y blanco no solo lo tiene en su cuerpo con una playera y una cachucha, sino que además en una pared en la que se pueden ver diez playeras del Rebaño Sagrado.

“No le voy a Chivas porque me inculcaron, le voy por convicción”, afirmó Francisco como si fuera su carta de presentación cuando le consultamos cuál era su primer recuerdo con Chivas. “Mi primer recuerdo fue mediados de los noventas, domingo, Estadio Jalisco y el Guadalajara a jugar, a mediodía, en esa época fue con las famosas Súper Chivas, obviamente esto ya lo sé pues ya cuando crecí y leí de historia del Guadalajara, pero digamos, armaron a las famosas Súper Chivas mediados los noventa, era un gran equipo. Uno cuando es chico, sabe que cuando un equipo gana o cuando un equipo es ganador, pues dices tú, yo le voy al que gane ¿no?”, comentó.

Fuente: Instagram FUTBOLTUBER

A su vez, FUTBOLTUBER aclara que en cuando era un niño no tenía un referente para guiarlo hacia uno de los tantos clubes. Sin embargo, su pasión por el Rebaño Sagrado surgió por el equipo y los colores que lo terminaron de enamorar.

“Cuando vienes de padres que te van a ese club, te lo van inculcando, ¿no? Pero uno de chico, cuando no tienes referencia de fútbol, porque yo vengo de una familia de puras mujeres, osea yo viví con mi abuela, mi mamá, mi hermana y en los años noventas, te imaginarás que obviamente no había fútbol por parte del lado femenino, es la realidad. En ese ambiente en que yo nací en los noventas en México, las mujeres ven novelas y el hombre el futbol, hoy ya está muy cambiado y qué bueno, pero voy a hablar del entorno en el que yo crecí”, explicó.

Y agregó: “Eran unas Chivas muy llamativas para verlas jugar fútbol y desde muy chico me ha gustado mucho el color rojo. El rojo y el blanco. Entonces los colores empecé a asociar. Me gusta el equipo, me gusta el uniforme y ganan. Desde ahí te puedo decir, o sea, 1995, 96, más o menos, domingos, prender la televisión y ver al Guadalajara jugar en el Estadio Jalisco y que sea un equipo que era fuerte en la liga, pues ayudaba a que uno también reforzará y dijera, pues yo le voy a las Chivas”.

FUTBOLTUBER: de gritar el primer gol solo a disfrutar de las Chivas con su madre

Francisco es de Culiacán, Sinaloa, por lo que esta a casi 700 kilómetros de la capital Rojiblanca en el mundo. A pesar de esto, su convicción lo lleva a ver los encuentros en soledad, y su primer gran grito de gol se remite a la final del 97 contra Toros Neza.

“El primer gol que grité con todo fue hasta muy después en la final contra los Toros Neza. Me desgarré la garganta con el gol de Gustavo Nápoles en la final del 97, con el cual ya parecía que se iba a ser campeón. Venía el juego trabado de la ida allá en Neza y fue ese, Me recuerdo perfectamente, domingo, era mediodía, ya estaba viendo yo solo la tele, porque te digo, no era como que mi familia veía el fútbol como tal y no tenía ni primos o referencias”, recordó.

Sin embargo, al recordar cómo era el ritual previo a ver el juego, Franciso nos comenta cómo comenzó a ver los juegos con su madre. “Cuando yo ya entro a mi etapa de adolescencia, obviamente uno ya mentalmente es un poco o un más independiente, ya tu mamá te deja ser más tú mismo y estás más suelto y haces lo que tú quieras mientras no hagas mal. Entonces me preparaba, nos vamos a los inicios de la era de Jorge Vergara, el día de partido era día de jersey. Era día de partido, día de jersey, se ponía desde temprano, se preparaba el día, no me busques porque juega el Guadalajara y ahí ya empezó a ser algo más bonito porque yo ya jalé a mi mamá ser aficionada a Chivas”, recordó.

Y agregó: “Mi mamá me acompañaba a ver el fútbol en esa época y ya era de prepararnos, de ‘hoy juega el Guadalajara a las seis de la tarde’. Era de prepararme, siempre era como un ritual comer algo de ahí alrededor. El jersey era indispensable traerla puesta porque hoy juega Chivas. Y te digo, yo ya jalaba a mi mamá a ver el fútbol”.

En otras palabras, FUTBOLTUBER pasó a ser el referente de Chivas en su familia, como si fuera una especie de pastor que comenzaba a atraer más fieles seguidores al Rebaño Sagrado. Su primer logro fue su madre, con quien afirmó aún más su vínculo gracias a los colores rojos y blancos.

“Hubo mucho apego entre ella y yo porque mi abuela ya había fallecido. mi hermano, que me lleva muchos años, y mi hermana terminó su carrera y se fue a trabajar. Nos quedamos ella y yo en casa, entonces ya era ella y yo y pues a darle, ¿no? Yo no me sentaba a ver novelas, pero nos sentábamos a ver películas o caricaturas, incluso desde ese momento, pero ella ya sabía qué día había partido. Entonces empezó ella a meterse, me empezó a preguntar por los jugadores,había uno de mi colonia que estaba en Chivas en ese momento, Alberto El Venado Medina, y le decía ‘es de aquí’, desde la misma calle donde yo vivía en esos tiempos. Entonces también eso empezó a ayudar, ¿no? ‘Ah, mira, es que, mamá, mira, El Venado, el que viene de vacaciones para acá, mira, ahí está y Omar Bravo es de los Mochis’”, recordó Francisco mientras se le dibuja un brillo en los ojos.

Y añadió: “Empezó ella también como a sentir arraigo con el Guadalajara. Cada semana lo empezamos a ver, entonces digamos que el destino nos empezó a juntar más y ella también se empezó a hacer más del Guadalajara y hasta la fecha. Ella vive muy separada de mí, y pues yo tengo mi vida por acá, obviamente hablamos, pero siempre que empezamos a hablar es un poco del Guadalajara. Si tú le preguntas a mi mamá ahorita, quién es el delantero de Chivas te va a decir perfectamente: pueden ser Marín, Chicharito o JJ Macías. Le sabe a Chivas muy bien“.

FUTBLTUBER, un Chivahermano criado entre americanistas

A su vez, en su tierra comenzó a curtir su piel ante las burlas ya que confirma que en su calle era el único fanático de Chivas. “Imagínate que vives en una calle, viviendo como Chiva entre puro Americanista. Era verdad lo que te digo. En las calles laterales había más americanistas de huesos colorados. Las apuestas eran duras. Llegue a apostar quemar la camiseta”, explicaba con asombro lo que vivir y hacerle frente a los cientos de vecinos que le iban a las Águilas.

Actualmente, FUTBOLTUBER es un youtuber con cerca de 200 mil suscriptores y buscan que él sea la expresión de su sentir. “Al día de hoy no me pesa sentarme y hablar de futbol”, comentó Francis Senties, el niño que se encandiló por las Super Chivas de los 90 y que se mantuvo fiel a los por su convicción.