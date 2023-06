El Apertura 2023 está a la vuelta de la esquina y Chivas ultima detalles para llegar de la mejor manera cuando visite a León por la jornada uno de la Liga MX. Por otro lado, mientras cierra su pretemporada, afirman que el Rebaño Sagrado cerró la llegada de Erick Gutiérrez.

El Guadalajara busca afianzarse de cara a lo que comenzará vivir el próximo tres junio cuando visite a la Fiera. Debido a esto, Veljko Paunovic busca afianzar su equipo de la mejor manera para no quedar expuesto ante un rival que siempre es protagonista en cada campeonato.

Por otro lado, mientras se acerca el Apertura 2023 de la Liga MX, Chivas se encuentra muy pendiente del mercado de pases. Especialmente porque han confirmado el fuerte interés para que llegue Erick Gutiérrez, quien no quiere seguir en PSV, en este libro de pases.

Foto: TW / @huescarafa

Por otra parte, luego de un día con mucha información, afirman que la llegada del Guti está cerrada. “¡BOMBAZO! Erick Gutierrez regresa al futbol mexicano y jugará con Chivas. ¡Confirmado!”, comentó Rafael Huesca en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Chivas no solo estaría detrás de Erick Gutiérrez, si no que además habría preguntado por Hirving Lozano, quien fue campeón con Napoli en la Serie A y que no sería tenido en cuenta para la próxima temporada.