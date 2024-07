Quiere hacer su propio nombre en el futbol, aunque es sobrino-nieto de Diego Armando Maradona y brilla con San Jose Earthquakes. Se llama Hernán López y participó el sábado en la victoria 4-3 (1-1) en penales sobre Chivas de Guadalajara en el Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. El mediocampista argentino, de 23 años de edad, platicó en la zona mixta del Levi’s Stadium y se refirió a su primer duelo contra un equipo mexicano.

Hernán Darío López Muñoz (Buenos Aires, 7 de septiembre de 2000) se formó como volante mixto en la cantera de River Plate. Después de cesiones con Central Córdoba y Godoy Cruz, el Earthquakes lo compró apenas en mayo pasado y debutó en la victoria 3-1 sobre LAFC. El 11 de mayo de 2024, en su segundo partido, anota su primer gol en el triunfo 2-3 de visita ante Colorado Rapids. Ahora, enfrentó a su primer rival mexicano en el debut en Leagues Cup.

El sobrino-nieto del astro argentino que se eternizó en el Mundial de México 86 apareció en la alineación del Earthquakes ante Chivas. El medio jugó 88 minutos, cuando salió de cambio por Oscar Verhoeven y demostró su calidad ante un rival como el Guadalajara. López platicó con el periodista Darío Cruz en la zona mixta del Levi’s Stadium y reaccionó al duelo de Leagues Cup 2024.

López, canterano de River Plate, recordó que “a mi me tocó jugar en la Dallas Cup contra un equipo mexicano. Pero, obviamente, era más chico”. Así, afirmó que “es la primera vez que juego profesionalmente contra un equipo de México“. Reconoció que “sabíamos que iba a ser muy duro. Es un juego muy parecido a lo que es el argentino, muy friccionado, mucho golpe. Pero, la verdad que no me afectó. Me gusta jugar con ese ambiente, la gente. Lo bueno es que ganamos, por penales, así que estamos contentos”.

Hernán López analizó el partido contra Chivas

El mediocampista argentino del Earthquakes platicó con Cal North Soccer y reconoció: “Que mejor que arrancar ganando. En un partido, donde sinceramente antes de que arranque ya lo habíamos perdido. Por todo lo que se había dicho: Que San Jose venía mal y que Chivas nos iba a ganar. Pero bueno, son partidos y hoy nos tocó ganar a nosotros“.

López, en cuanto a ese presente de los Quakes, afirmó que “nosotros siempre queremos estar arriba. Obviamente a nadie le gusta perder, todos queremos tener una buena racha. Queríamos que este fuera el primer paso de lo que queremos lograr y por suerte, lo empezamos ganando“.

El argentino, sobre la masiva presencia de afición chivahermana, advirtió que “sabíamos que teníamos casi toda la cancha (afición) en contra. Para el jugador eso anímicamente también le sirve, porque tienes todas las de perder y cuando vas ganando es mejor, porque juegas con la presión de que la hinchada de ellos quiere que ganen. Pero, bueno, se disfruta. Obviamente, depende de cada jugador, yo lo disfruto, me gusta jugar con la gente en contra y lo bueno es que ganamos“.

Hernán López es sobrino-nieto del fallecido ídolo argentino Diego Maradona (Instagram)

Hernán López habló de las ofertas en Liga MX

El mediocampista argentino, de apenas 23 años de edad, reconoció en la zona mixta del Levi’s Stadium de contactos previos en Liga MX. López, sobrino-nieto del extécnico de los Dorados de Sinaloa: Diego Maradona, platicó de las propuestas que recibió en el pasado de México. Afirmó al periodista Darío Cruz, que “sí, tuve algunos ofrecimientos y acercamientos, que después quedaron en la nada, por temas de los clubes. Pero, sí. Estuve mirando (ofertas) para poder ir, pero era más que nada (negociaciones) entre clubes y yo no podía meterme mucho”.