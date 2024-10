Javier Hernández está ausentado de los últimos partidos de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX. El centrodelantero sufrió hace semanas una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y continuaría de baja por un tiempo más durante este Torneo Apertura 2024.

Mientras atraviesa su proceso de recuperación y se espera que pueda volver en un nivel cercano al que alguna vez supo mostrar, Chicharito también ocupa el tiempo en una de sus actividades predilectas: el streaming. Allí, el futbolista de 36 años aprovecha para dejar frases y opiniones sobre temas futbolísticos e incluso personales.

Tal es así que en las últimas horas CH14 disparó contra la prensa respecto de las críticas que se han vertido sobre él desde su llegada al Rebaño Sagrado. El ex del Real Madrid y Manchester United ironizó sobre los señalamientos hacia él como compañero de equipo.

Las últimas declaraciones de Chicharito contra la prensa

“No me llevo bien con nadie de Chivas, acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense, soy super grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y que no se nada de futbol. Soy odioso, mamón, o sea soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre, y no quiero contradecir a la prensa”, lanzó Chicharito.

Además, remarcó que nada de lo que suceda cambiará la gran carrera realizda: “Uno sigue disfrutando, creciendo, y las cosas futbolísticamente van a mejorar. Estoy completamente seguro. No es el fin de mi carrera, ni el fin de la historia. […] Imagínate que no hago ningún gol más con chivas y me retiro en un año, que no va a pasar, eso no va a quitar la carrera que tengo“.

“Yo lo hago de juego porque no estoy en contra de ellos, solamente pensamos diferente. Y la prensa no me conoce, por más que ellos crean. Ellos venden, ellos necesitan vender, lo que más sigue vendiendo es la polémica“, añadió.