En el Club Guadalajara han desfilado muchos entrenadores que marcaron una época, pero ninguno como el Ingeniero Javier de la Torre, quien consiguió cinco títulos de liga con el campeonísimo, por ello recordar a José Manuel mejor conocido como el “Chepo”, es pensar en aquel 2006 cuando levantaron el campeonato derrotando a Toluca en el Nemesio Diez.

El Chepo de la Torre ha tenido dos lapsos en el banquillo del Rebaño Sagrado, obtuvo un título y después salvó del descenso al equipo que más tarde pasaría a manos de Matías Almeyda, pero en el 2013 tuvo su oportunidad al frente de la Selección Mexicana, donde no le fue cómo se esperaba al no poder conquistar la Copa Oro del 2013 y terminar lejos de los puestos de honor en la Confederaciones del mismo año.

Estos resultados también se trasladaron al Hexagonal Final rumbo al Mundial de Brasil en 2014 hasta que fue relevado del cargo por Luis Fernando Tena tras una dolorosa derrota contra Honduras en el Estadio Azteca. A partir de ese momento el Chepo siguió con su carrera en clubes, pero nunca ha vuelto a tener el desempeño que consiguió en la primera década de los 2000, ya que también se coronó con Toluca en dos ocasiones, en 2008 y 2010.

Chepo quiere volver al Tricolor después de la Copa Oro

En una entrevista con Futbol Picante de ESPN, el único personaje que ha sido campeón con Guadalajara como jugador en 1987 y como técnico en el 2006, admitió que le gustaría tener una segunda etapa en el Tricolor, siempre y cuando las condiciones se den, aunque también fue claro al señalar que no lo vería como una revancha después de lo sucedido hace casi 10 años.

“Por supuesto, es una ilusión que nuca he perdido, siempre la he tenido. Por supuesto que las circunstancias te dictan si es conveniente o no es conveniente como cualquier proyecto. No es que sea revancha, pero sí es algo que a mí me gustaría; por supuesto, si las circunstancias ser presentaran”, comentó el Chepo de la Torre.