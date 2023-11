La rivalidad entre Chivas y Pumas en Liguilla vivirá un nuevo capítulo esta semana en la instancia de Cuartos de Final del Apertura 2023, duelo que diversos especialistas consideran que es el enfrentamiento más parejo de esta fase; sin embargo, un famoso exentrenador del Rebaño apostaría por los felinos.

José Luis Real es un personaje histórico en el Guadalajara y en todo el futbol mexicano, ya que además de que dirigió a los rojblancos, impregnándoles un estilo espectacular que inclusive los llevó a la Final de la Copa Libertadores, también ha sido el impulsor de varios históricos de la Selección Mexicana.

El Güero es el encargado del crecimiento y consolidación de jugadores como Omar Bravo, Alberto Medina, Carlos Salcido y Chicharito Hernández, por lo que su experiencia y legado es innegable.

Sin embargo, el extimonel del chiverío aseguró que para esta serie entre tapatíos y capitalinos, el favorito es el conjunto universitario por la experiencia que tiene Antonio Mohamed en estas instancias sobre Veljko Paunovic.

“Yo creo que sí pesa, cuenta mucho. Creo que hay que tomar en cuenta que son dos estilos diferentes, me parece que la ventaja de Mohamed es que tiene a su equipo actuando de una manera regular a su estilo y me parece que Guadalajara, que conoce bien el estilo que pretende realizar su entrenador lo ha hecho, pero a veces sí y a veces no.

“Es la regularidad contra un Guadalajara que puede presentar un nivel elevado o que no mantiene esa regularidad. Consideraría favorito a Pumas por su regularidad”, declaró el Güero a Milenio.

¿A qué hora se jugará el partido entre Chivas y Pumas de Ida de los Cuartos de Final?

El primer duelo de la serie entre estos dos equipos se jugará este jueves 30 de noviembre en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México desde la cancha del Estadio Akron.

¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a los Pumas?

Debido a la posición en la tabla general en la que acabaron ambos equipos, el Rebaño está obligado a ganar en el marcador global por quedar en quinto lugar, ya que el criterio de desempate favorece a los universitarios que con un empate avanzarían por culminar en cuarta posición.