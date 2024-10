Las Chivas de Guadalajara han vuelto a ser tema de conversación en una mesa de debate de TUDN, canal deportivo de Televisa. Sin demasiado contexto, el programa de Línea de 4 con David Faitelson, Alejandro de la Rosa, Emmanuel Villa y Carlos Reinoso, comenzó a criticar la forma en que el conjunto tapatío se ha desenvuelto en los últimos años.

De la nada, los analistas de la televisora del Pedregal comenzaron a hablar del Rebaño Sagrado al recordar los proyectos fallidos, pasando por el argentino Ricardo La Volpe y su polémica gestión de solo 29 días; también de Tomás Boy y sus seis meses al mando, así como los ocho meses del paraguayo José Saturnino Cardozo al frente del club jalisciense.

En TUDN se dedicaron a intentar hacer polémica de Chivas

“Cuando desde lo individual, llamémosle materia prima, no puedes competirle al tú por tú a otros equipos, debes competirles desde lo colectivo y necesitas un entrenador que te haga competir como lo hizo Paunovic. No cambió tanto el plantel de Paunovic al que tenemos hoy día, ¿no? (Fernando) Gago a pesar de que se fue por la puerta de atrás el torneo pasado los llevó a Semifinales, el tema es que el mundo Chivas es muy particular y no debe ser fácil la gestión mientras los resultados no se den, lo demás se va a complicar”, comentó Tito Villa.

“Pasa que el futbol mexicano, al tener tanto extranjero, todos los equipos de México tienen extranjeros, ahí Chivas va perdiendo 10-0, cometer contra 10 extranjeros semana a semana es complicado”, añadió Reinoso, quien eso sí, recordó uno de los mayores problemas del conjunto rojiblanco.

¿TUDN ya habló del caso de posible corrupción de Emilio Azcárraga?

Coincidentemente, hoy surgió la noticia de que el empresario Emilio Azcárraga y funcionarios de FIFA habrían participado en actos de corrupción para obtener los derechos de transmisión de los Mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030 mediante sobornos. Se reportó que el dueño del Club América dejará la presidencia de Televisa derivado de esta investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Ni en redes sociales, tampoco en su programación habitual, TUDN habló con profundidad de esta investigación. Curiosamente, optaron por tirar con todo contra Chivas pese a su supuesta Ley del Hielo al tiempo que en otros foros se dio suma importancia a este caso que podría dejar muy mal parado al futbol mexicano.

“Recuerdo lo que dijo en su momento Jorge Vergara, que ‘nosotros tenemos que ser autosuficientes’. La cantera de Chivas no ha trabajado bien, desperdiciaron a un José Luis Real, desperdiciaron a Efraín Flores y no han puesto interés en un proyecto de cantera. Debe haber más calidad, no sacan un Kevin Álvarez”, puntualizó David Faitelson, quien esta vez optó por guardar silencio ante esta situación, por extraño que parezca pues siempre es muy activo cuando de polémica se trata.