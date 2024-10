Después de semanas muy agitadas a raíz de los resultados obtenidos sobre el campo, y también por los problemas fuera de este, las Chivas de Guadalajara parecen haber recuperado el rumbo. El Rebaño ganó en sus últimas dos presentaciones para escalar en la tabla de posiciones y olvidar la salida de Fernando Gago.

El entrenador interino, Arturo Ortega, le devolvió la tranquilidad al conjunto tapatío después de las dos victorias frente a Pachuca, fuera de casa, y Necaxa, en el Estadio Akron. Sin embargo, tal parece que hay quienes eligieron pasar por alto la levantada del Rebaño Sagrado.

TUDN le aplica la “ley del hielo” a Chivas

En la ya clásica columna del Francotirador de Récord, este dio cuenta de cómo la cadena televisiva TUDN le está aplicando la “ley del hielo” a Chivas. Y es que en sus redes sociales, la emisora no hizo mención alguna a las dos victorias rojiblancas.

“Después de que el equipo despertó y por fin volvió a ganar, me lancé a Instagram para darle like a todas las publicaciones que celebraran el triunfo… pero, ¡oh sorpresa! TUDN ni siquiera mencionó al equipo. ¡Nada de nada! Como si no hubieran jugado”, explica la columna del Francotirador.

¿Por qué TUDN ignora a las Chivas? (Imago7)

Por más extraño que parezca, de seguro debe haber una razón y lo más probable es que la emisora esté “castigando” a Chivas por haberse ido a Amazon Prime, señal que ahora transmite con exclusividad los encuentros rojiblancos. “Me resultó extraño, pero luego lo entendí: el Rebaño ya no es transmitido por ellos”, insiste la columna.

En TUDN siguen solidos con Chivas

“¿Será que por eso los ignoran en una de las redes más importantes de la televisora que solía transmitir sus partidos? Algo me huele raro, porque es uno de los dos equipos más importantes del país. A lo mejor, los de TUDN siguen solidos por no tenerlos en su catálogo. Como sea, me parece una actitud extraña. ¡Ya veremos si la ley del hielo sigue o se derrota con los buenos resultados!“, ciera el Francotirador de Récord con su observación.