Chivas ha se prepara para enfrentar a Atlético de San Luis por la jornada dos del Apertura 2023 de la Liga MX luego de haber superado a León por 2-1. Por otro lado, Veljko Paunovic habló de Rodolfo Pizarro, quien comenzó a surgir como una posible llegada al conjunto de Guadalajara.

A lo largo de las últimas semanas el equipo Rojiblanco ha estado en boca de todos debido a que no paró de buscar grandes refuerzos. El más importante que se teminó de dar fue Erick Gutiérrez, quien arribó de Europa y se prepara para tener su debut en el Rebaño Sagrado.

Por otra parte, en las últimas horas comenzó a surgir el fuerte rumo de que podría llegar Rodolfo Pizarro. Esto comenzó luego de que el atacante mexicano haya afirmado que hay varios clubes interesados en él y entre ellos se encontraba Chivas.

Paunovic habló de Rodolfo Pizarro. (Foto: Imago 7)

Debido a esto, Veljko Paunovic fue consultado y la respuesta marcó su postura, no le gusta. “Yo sigo en la misma línea y no creo que conviene a nadie hablar de nombres aunque los jugadores sean libres. El jugador obviamente pasó por aquí, está muy conocido, ha tenido una muy buena actuación, por lo tanto es alguien que ha dejado su legado“, expresó el timonel sin dar un elogio al extremo, por lo queda más claro que no irán por él.

Y agregó: “Nosotros no estamos en la posición ahora de especular sobre esto y es un tema más para considerar internamente antes de salir con una respuesta hacia ustedes. Disculpa que no puedo dar ninguna respuesta más satisfactoria que esta”.