Fidel Ambriz fue uno de los jugadores que Chivas buscó en el 2023. Tras no llegar a Verde Valle el actual elemento de Rayados lanzó golpe bajo contra el Guadalajara.

Chivas se prepara para enfrentar a Atlas en uno de los primeros dos partidos que deberá disputar en Play-in si quiere llegar a estar presente en los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este momento dan Fidel Ambriz vuelve a ser noticia debido a que afirma que la mejor opción que tomó fue no llegar al Rebaño Sagrado.

A lo largo de los diferentes mercados de pases se habló mucho del tipo de jugador que buscaba el conjunto rojiblanco. Salvo el sorpresivo arribo de Erick Gutiérrez, el resto no fue una compra bomba ni rindió como se esperaba.

Uno de los jugadores que pidió Veljko Paunovic para el Apertura 2023 y que no se dio porque no se puso el dinero en la mesa fue Fidel Ambriz. El actual jugador de Rayados de Monterrey volvió a ser noticia porque afirmó la mejor decisión que tomó fue no llegar a Chivas.

Fidel Ambriz afirma que la mejor decisión que tomó fue no llegar a Chivas.

“Creo que fue la mejor decisión que tomé, el poder venir, el poder aprender de la calidad de compañeros que tengo, de la ciudad, del equipo, la afición, del equipo de Rayados en general. Creo que esa oportunidad no la desaproveché e intento hacer lo mejor que pueda para poder darle”, expresó el actual elemento de la Pandilla de Nuevo León.

¿Cuándo juega Chivas en el Play-in?

El juego entre Chivas y Atlas se llevará adelante el próximo 21 de noviembre en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México. El duelo se llevó a cabo en la casa del Guadalajara ya que los dirigidos por Arturo Ortega finalizaron en la novena posición en la tabla general, mientras que los rojinegros en la décima posición.