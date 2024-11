Chivas se encuentra en plena preparación para disputar el Play-in de la Liga MX cuando enfrente a Atlas el próximo 21 de noviembre. La novena posición que logró el Guadalajara es consecuencia de un pésimo mercado de pases en el que hay jugadores que llegaron en este mercado de pases y que fueron descartados por Fernando Gago y Arturo Ortega.

A lo largo de los últimos meses quedó claro que la planificación del Rebaño Sagrado fue muy mala debido a que no se pudo superar a ninguno de los candidatos. Como decíamos es consecuencia de no tener un equipo acorde a competir al menos contra Atlético de San Luis, Pumas y Tijuana, clubes que no realizan grandes inversiones.

En otras palabras el Guadalajara se encuentra inmerso en una crisis deportiva en la que hay varios jugadores que fueron automáticamente descartados tanto por Fernando Gago y Arturo Ortega. Se tratan de Daniel Aguirre y Bruce El-mesmari, jugadores que llegaron a reforzar al primer equipo rojiblanco aunque digan que el atacante fue anotado para jugar en la cantera rojiblanca.

Daniel Aguirre no vio minutos con Chivas. (Foto: IMAGO7)

La gran noticia de esta pésima decisión es que a la directiva rojiblanca le costó muy poco invertir en ellos porque el extremo llegó gratis de América, mientras que por el mediocampista se tuvo que pagar tan solo 500 mil dólares.

Cabe mencionar que Fernando Gago y Arturo Ortega tuvieron a otro dos borrados en el Apertura 2024 por el simple hecho de que arriba de ellos había jugadores en mejor momento. Se trata de Óscar Whalley, quien buscaría salir del equipo para el Clausura 2025, y Chapo Sánchez, que tan solo vio 15 minutos en este torneo de la mano del entrenador argentino.