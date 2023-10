¡Le urgía irse! Víctor Guzmán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, mostró su desespero al no ver acción en el empate 1-1 con Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Un video captó el momento en que el Pocho se sube de primero al camión rojiblanco para volver a la Perla de Occidente.

El Rebaño Sagrado, con el estelar volante en su plantilla, trabaja esta semana en Verde Valle de cara a su próximo compromiso del calendario. Los tapatíos requieren de un triunfo urgente tras sumar apenas dos de los últimos 18 puntos disputados en el Apertura 2023.

El Club Deportivo Guadalajara encadenó el domingo su sexto partido sin poder ganar en el torneo. Los rojiblancos, con apenas 15 puntos, seguirán bajando en la tabla de posiciones con miras a su próximo partido. Esta semana se completa la Jornada 11.

La premura de Víctor Guzmán por irse de Toluca

Víctor Guzmán no tuvo actividad el domingo en Toluca, a pesar de estar disponible y se quedó en el banco de suplentes. Un video captó un episodio particular tras el empate 1-1 en el Estadio Nemesio Diez. El camión de las Chivas todavía no estaba abierto y el Pocho era el primero en querer subirse. Sin duda, una jornada para el olvido del capitán rojiblanco.

Próximo rival de Chivas en Liga MX: Fecha y Hora

El siguiente compromiso de Chivas en el calendario de la Liga MX será el sábado 7 de octubre. Los rojiblancos reciben ese día al club Atlas en el Estadio Akron. Una nueva edición del apasionante Clásico Tapatío, en el marco de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.