Omar Villarreal Villabazo se consagró este año como el reportero más querido por el aficionado común a las Chivas de Guadalajara. Su consolidación como periodista de cancha en la transmisiones de TV Azteca lo ubica en un lugar muy especial para el chiverío. En diálogo con Rebaño Pasión, el periodista platicó sobre su carrera y no cree que su ascenso se deba a la suerte. Pero, se considera un afortunado entre los chivahermanos.

El insider del Rebaño Sagrado, más conocido como Villa Villa, reveló cómo llegó a ser el predilecto de la afición rojiblanca. Este 2024 ha sido la consolidación del periodista como el rostro de los chivahermanos en la televisión mexicana. Consideró en su plática exclusiva con Rebaño Pasión, que “sí. Pues, ha sido todo un proceso“. Así comenzó a contar su historia de superación dentro de un medio tan complicado como la Doña Tele, pongan atención.

Villa Villa rememoró que “llevo 13 años trabajando en TV Azteca y desde que empecé, uno como periodista, tratas de ir escalando en el conocimiento que pueda tener el aficionado de tu trabajo o la gente que sigue las transmisiones de fútbol“. Acotó, que “la exposición que he tenido en las transmisiones de TV Azteca me ha permitido ir reforzando ese trabajo que he realizado en las redes sociales“. Una labor que ha conquistado la predilección de los aficionados tapatíos.

El periodista, nacido en la Ciudad de México en 1990, reconoció su misión de modernizar una profesión tan tradicional y lo hizo con aceptación. Refirió que “desde que entré a deportes tenía este objetivo, que el periodismo ha ido evolucionando de cierta manera. Antes era este periodismo y lo que nos enseñaban en la escuela era objetivo, imparcial, que no tenías que tomar partido por nadie y yo dije: no. ¿Por qué tienes que tener ese mismo molde siempre?”

Omar Villa Villa aprovechó TV Azteca para distinguirse del resto (Instagram)

¿Cómo hizo Villa Villa para ser reportero chivahermano?

El afable reportero recordó a Rebaño Pasión que “desde que entré a TV Azteca dije: bueno, soy súper aficionado de Chivas desde hace mucho tiempo. Soy apasionado por el equipo, conozco, voy a hacer entrevistas y creo que mi personalidad pues es ligera, es alivianada. Soy un cuate al que pueden echar carrilla, yo puedo echar carrilla. La verdad, es que no tengo ningún problema con eso. Soy un tipo muy abierto en ese sentido de poder cotorrear con la gente, que me digan: Oye, tus chivas… Y yo les contesto o cosas así“.

Retomó su idea principal y refirió que “entonces, dije: mi personalidad va con esto y yo quiero plasmar la pasión que tengo por Chivas. Porque, antes de ser periodista, yo soy una persona. Soy un ser humano, soy alguien que tiene el cariño por los colores, desde antes de dedicarme al periodismo y pues, lo voy a expresar en los medios de comunicación o en la parte que a mí me toque en mis redes sociales“.

La fórmula Villa Villa para nivelar afición con profesión

Omar Villarreal, siempre con una sonrisa y con un verso siempre amable, reveló su fórmula para equilibrar la afición con su profesión. Consideró a Rebaño Pasión, que “obviamente, hay espacios en los que se puede hacer más o menos este tipo de cosas. Pero, poco a poco he ido metiendo en las transmisiones de TV Azteca ciertas cosas, que hacen que la gente se identifique con el aficionado, no tanto con el periodista“.

Reveló que “a mí mucha gente me dice, cuando me encuentra en el estadio de Chivas o en Verde Valle o tal, es que se identifican mucho con esa pasión que tengo por el equipo, en las buenas y en las malas. Porque mucha gente de pronto en las malas es cuando empieza a dudar o ya se baja del barco y yo la verdad, todo el tiempo me he caracterizado por estar siempre, en las buenas y en las malas con el equipo. Sin importar las circunstancias“. Afirmó que “yo llevo en las transmisiones de fútbol de TV Azteca desde 2019. Desde ese entonces, como que he ido avanzando en este proceso de identificación con el aficionado de Chivas“. Así, confesó lo afortunado que se siente por la posibilidad de combinar su afición con su profesión.

¿Lo ligera de la transmisión de TV Azteca también ayudó ese proceso?

Villarreal Villalbazo ante esa consulta, reconoció que “sí, totalmente. Porque me acuerdo que empezaba, en las primeras transmisiones y tienes que demostrar tu talento. Porque, imagínate que entras al mejor equipo de comentaristas de México, entonces, tienes que estar a la altura de las circunstancias. Poco a poco, conforme van avanzando las transmisiones, vas ya poniendo parte de la personalidad que tienes como periodista o como comunicador. Pero, ya una vez ganándote esa confianza de los demás“.

Prosiguió su argumentación y recordó que “ha sido un proceso en el que vas avanzando en este tipo de circunstancias, que se pueden presentar. Por ejemplo, en la eLiga, durante la pandemia, que los partidos se llevan por videojuego. De pronto nos tocaba una transmisión de las Chivas y como era un escenario, pues nuevo para todos. Un videojuego, pues se prestaba más a ciertas cosas, como que yo salía con mi bandera de Chivas. Cuando me tocaba una transmisión o que me ponía la playera y ese tipo de cosas“.

Comentó que “al tener un impacto en ese momento que fue tremendo, que había partidos que se transmitían en televisión nacional. Eso fue como poniendo las bases para lo que venía después. Conforme fui avanzando en esta trayectoria en estos últimos cinco años, pues ya me permito, digamos, en este modo relajado que tienen las transmisiones de TV Azteca, en decir, por ejemplo: ‘viene cambio de la Aplanadora de Occidente, viene cambio del único tetracampeón en la historia‘. Entonces, eso te va generando esta cercanía con el aficionado y con el telespectador, en este caso“.

Omar Villarreal se ha ganado el cariño de la afición de Chivas (Instagram)

¿Cómo se siente compartir con periodistas y figuras de TV Azteca?

Le consultamos a Villa Villa su sentir al integrar un equipo de lujo en las transmisiones de futbol de TV Azteca. En las que comparte con periodistas de la talla de David Medrano, Christian Martinoli y exjugadores como Luis García, Jorge Campos o Zague. Su respuesta reiteró la fortuna que tiene como profesional, pero a la vez niega que sea producto del azar. Replicó sentirse, “muy contento, muy afortunado, la verdad. Y no creo que sea de suerte, sino pues es un trabajo que se ha ido haciendo en los últimos años“.

Consideró a Rebaño Pasión, que “a lo mejor, la gente me ubica de cuatro años para acá. Pero -realmente- son 13 años que llevo trabajando en los medios de comunicación. Aunque, es un privilegio poder seguir aprendiendo todos los días de personajes tan importantes para el periodismo y los medios de comunicación en México. Cada uno de ellos tiene muchos factores de los cuales aprender“.

Villa Villa ha resaltado por sus transmisiones desde la cancha (Instagram)

La relación de Villa Villa con David Medrano y el resto

Comenzó con: “El caso de David (Medrano), por ejemplo, que ahora me ha tocado compartir mucho con él. En cobertura con Selección Mexicana, Copa Oro y es un contraste, porque él, digamos, tiene un periodismo de los de antes, de este periodismo tradicional. Pero que ha ido evolucionando y se mete a las redes y tiene su canal de YouTube y quiere aprender. Entonces, en ese sentido, pues yo también de pronto me acerco con él y le pregunto: Oye, ¿cómo ves esta situación? Oye, está pasando esto. Me enteré de esto, ¿cómo lo podemos manejar? Es decir, tener alguien con la experiencia de David Medrano a un costado es muy valioso para alguien que, digamos, va empezando en los medios o que está forjando esta parte. Y eso es tremendo“.

Explicó a Rebaño Pasión que “como yo soy alguien muy alivianado, relajado, pues podemos platicar de mil cosas. Podemos intercambiar puntos de vista. Él -a lo mejor- la parte de la playera de Chivas y todo (su fanatismo), tal vez, le genera ruido. Pero al final entiende que es una evolución que tiene la profesión“.

En cuanto al resto del equipo, comentó que “con Martinoli, pues los consejos que te puede dar al momento de hacer una transmisión. El Doctor lo mismo, el Warrior (Carlos Guerra), que es un tipo que ha ido creciendo y que tiene una historia muy particular de cómo fue avanzando. Desde estar en la local en León y de ahí dar estos saltos, a Selección, transmisiones, ahora reality shows“. Agregó que “es que todos los compañeros: Zague, Campos, son personas y personalidades que me han recibido muy bien, que me han apapachado. Han fomentado mi crecimiento y que estaré siempre agradecido con todos ellos, por la forma en la que me han ayudado a ir dando pasos en esta industria que es complicada“.

Villa Villa comparte transmisión con David Medrano y Jorge Campos (Instagram)

¿Cómo te sientes del cariño que te expresa la afición de Chivas?

Villarreal Villalbazo no responde de inmediato, como para ordenar su idea. Por lo que refiere, que “ha habido diferentes circunstancias que poco a poco a mí se me van ocurriendo en el momento. Las fotos -por ejemplo- yo acostado y ¿qué se sentirá perder? y ‘buenos días’ y que el mismo club de pronto las ha utilizado también para hacer ciertas cosas. Yo encantado“.

Así, consideró que “no tengo palabras más que de agradecimiento para el aficionado de Chivas, que se siente identificado conmigo. Que siente que los represento de cierta manera en los medios. A final de cuentas en TV Azteca o en las transmisiones, pues soy el único que le va a las Chivas. Entonces, he tenido como que esta ventana gigante que representa la televisión y una transmisión de futbol, para poder expresar el cariño que tengo por el equipo y la gente, que al mismo tiempo, se siente identificada“. Se detuvo un instante y reconsideró, que “una parte, a lo mejor no todos, quizás no a todos les parece esta situación, pero es muy respetable su opinión“.

El reportero estrella de TV Azteca advirtió a Rebaño Pasión que “sí he notado el cariño en el Estadio. Las fotos, luego firmar una playera de Chivas. Un chavo, la primera vez, me decía: fírmame mi playera de las Chivas y yo le decía: Pero yo no he ganado nada con el club, yo no juego, yo no he sido campeón, yo no. Pero tú eres un gran chivahermano, fírmamelo. Bueno, pues imagínate cómo me siento de poder de pronto firmar una camiseta de Chivas, cuando yo no juego, no dirijo, no soy directivo, nada. O sea, yo soy un periodista, un aficionado, que ha mostrado de forma muy transparente el cariño que tiene por un club. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente se identifique conmigo. Yo creo que esa es una parte importante“.

La oportunidad de ver partidos más cerca que en primera fila

El periodista capitalino afirmó que “sí. Yo creo que al final trato de ser los ojos en terrenos donde la gente no tiene acceso. Nosotros como periodistas al realizar nuestra labor y tener estos accesos a la cancha o a las conferencias de prensa o a las instalaciones del equipo, pues tenemos esta posibilidad de acercar a nuestra audiencia lo que le interesa del club“.

Reconoció el reportero de TV Azteca que “cuando yo estoy ahí en la cancha, en una cobertura o en una transmisión de las Chivas, trato primero de estar enfocado en el lado periodístico. En mi trabajo, en lo que estoy haciendo en ese momento y tratando de captar lo más importante en cuanto a información y en cuanto a imagen o en cuanto a video para después. En caso de que algo ocurra, podérselo llevar al aficionado a través de los canales oficiales de TV Azteca o a través de mis redes sociales. Hay cosas que a lo mejor para el canal de Azteca no son tan vistos y eso yo lo guardo y lo uso para mis redes que son más enfocadas en Chivas“.

“Yo lo que trato al tener estos accesos a las canchas, a las transmisiones, a las instalaciones del equipo, a las entrevistas, pues es acercarle al aficionado su equipo. Esa es nuestra labor como medios de comunicación, acercar e informar y darles los hechos, los datos, la información real de lo que esté pasando al interior del equipo, porque es algo que le interesa a la gente. Al final el futbol es un entretenimiento y nosotros lo asumimos de esa manera“. Omar Villarreal Villalbazo

Villa Villa concluyó que “el futbol es una forma de entretenerse, es una industria y entonces, la gente está interesada en la información del club. Yo lo que hago es a mi modo y en mi estilo de lo que he visto que funciona para las nuevas audiencias y para la televisión y los medios tradicionales y los medios digitales. Yo trato de toda esa información entregársela a la gente de cierta forma y bueno, pues afortunadamente le ha ido bien. He tenido algunos este clips, algunas entrevistas que llegan a miles, a millones de personas y eso como periodista te da satisfacción, porque te habla que tu trabajo lo estás haciendo bien“.