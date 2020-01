"Es un fracaso": Tena lo confirma tras la eliminación de Chivas

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reconoció este martes que "es un fracaso" la eliminación de su equipo en la tanda de penales al caer 6-5 ante Dorados de Sinaloa tras igualar 2-2 en el marcador global de la serie de los Octavos de Final de la Copa MX 2019-2020.

El Rebaño Sagrado, que venía de igualar el sábado 2-2 con Toluca en el Estadio Akron por la tercera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, se preparó desde el día siguiente en la ciudad deportiva de Verde Valle y con las importantes ausencias en el plantel de Alexis Vega, José Juan Macías y Jesús Sánchez por lesión, para esta visita a los Peces que culminó de forma trágica.

El "Flaco" Tena aseguró que "queríamos avanzar, obviamente, no pudimos. Es un fracaso, sí. Hay que darle mucho mérito al equipo de Dorados que hizo un excelente partido en Guadalajara y un gran segundo tiempo aquí. Creo que en Guadalajara fueron mejor que nosotros y ganaron con justicia. El primer tiempo aquí, nosotros fuimos mejores, lo pudimos reflejar en el marcador y el segundo tiempo fue muy parejo, quizás hasta para un gol de cada lado, pero al final me parece justo el empate. Después de los 180 minutos y lo que tiraron muy bien los penaltis, ellos, los seis los tiraron muy bien y que no fallaron ninguno, ni hablar".

El estratega rojiblanco, durante la conferencia de prensa post partido en el Estadio Banorte, reiteró que "es un fracaso para nosotros, nos sentimos muy mal, muy apenados con nuestra afición, obviamente queríamos seguir en el torneo de Copa. Mucha tristeza, un gran desaliento en nuestro vestidor, los jugadores están anímicamente golpeados, porque dieron en términos generales un buen partido, dejaron todo en la cancha, pero no pudimos concretar más".

