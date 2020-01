Plantel de Chivas guardó silencio tras la derrota y Quirarte lo criticó

Los jugadores de las Chivas de Guadalajara, en lugar de dar la cara al término del partido, en el el cayeron 2-1 ante los Dorados de Sinaloa en la ida de los Octavos de Final de la Copa MX, decidieron no atender a los medios de comunicación presentes en la zona mixta del Estadio Akron, una decisión que fue duramente criticada por el ex rojiblanco Fernando Quirarte.

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el martes 2-1 ante Dorados de Sinaloa en el Estadio Akron por la ida de los Octavos de Final de la Copa MX, se prepara desde el día siguiente en la ciudad deportiva de Verde Valle y con todo el plantel a disposición, para recibir a los Diablos Rojos en la tercera fecha del campeonato nacional.

El "Sheriff" Quirarte, durante el episodio del martes del programa La Última Palabra que transmite Fox Sports, reconoció que "ahora sí no entiendo. No veo la razón, es el primer partido de Copa, por la cual no puedan hablar. (Los jugadores) Deben hablar, dar la cara en las buenas y en las malas, pero más en las malas".

El ex defensor rojiblanco, actual integrante de la mesa de expertos del programa de la cadena internacional Fox Sports, agregó que "no sé de quién haya sido la orden. Si fue porque los jugadores no querían, si fue por el entrenador, si fue por alguien, yo no veo la razón o fue de Ricardo (Peláez) no lo sé, pero creo que lo más cuerdo es hablar. De quién haya sido esa decisión fue muy mala, debían hablar: jugamos mal, no se nos dieron las cosas y tal. Yo no comparto el hecho de que no hayan hablado".

