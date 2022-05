Hay futbolistas que por su rendimiento en el terreno de juego suelen convertirse en referentes no solamente de la afición, sino también de algunas jugadoras. En Chivas Femenil la gran referente es Alicia Cervantes, por lo que una futbolística histórica rojiblanca admitió que soñaba compartir con ella el terreno de juego.

Rubí Soto, la primera máxima goleadora del Rebaño y primera exportación de la institución rumbo al futbol de Europa, reconoció que durante su estadía en el Villarreal y observar el rendimiento de Licha en el Guadalajara, soñaba con regresar un día al futbol mexicano y poder jugar junto a la ‘Depredadora’.

"Creo que creo que es una gran jugadora, llegó en el mejor momento a Chivas. Las cosas se la están dando bien. Ojalá siga así por muchos años. Alicia es una guerrera, sabe correr esté lastimada o no, tiene totalmente mi admiración y para mí es un honor siempre estar a su lado. Siempre que estuve en Europa dije: ‘Cuando regrese quiero jugar con Licha’, se nos ha dado las cosas y creo que hemos hecho equipo", reveló Soto en palabras para ESPN.

La futbolista con el dorsal ‘15’ regresó a la Perla de Occidente para el Apertura 2021 para cumplir ese sueño de jugar junto a Cervantes, aunque no podrá jugar la Final debido a una lesión muscular: "Es lo que siempre he soñado, a lo mejor no lo voy a vivir de la manera que yo quería, yo lo voy a vivir desde afuera, pero creo que el apoyo está. Se vive de una manera diferente ya que no puedo jugarla. Mi primera final aquí y ganarla, creo que es el máximo sueño desde que llegué a Chivas, ojalá que este fin de semana se nos den los resultados", concluyó.

¿Cuántos goles acumula Licha Cervantes con Chivas?

La delantera rojiblanca que arribó al Rebaño para el Guard1anes 2020, se ha convertido en la futbolista clave al ser la mejor romperredes de la historia del club con 66 dianas en apenas cuatro torneos, por lo que inclusive hace unas semanas admitió que desea alcanzar los 132 goles que consiguió Omar Bravo con el Rebaño.

