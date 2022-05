Chivas Femenil se consagró como uno de los equipos más importantes del futbol mexicano tras conseguir la épica remontada contra Tigres en la cancha del Estadio Akron, por lo que el entrenador rojiblanco, Juan Pablo Alfaro, destacó la personalidad de su equipo, por lo que aseguró que puede vencer a cualquier adversario.

“La que se me viene a la mente es la resiliencia y el nunca rendirse. Son muy importantes, el siempre luchar, nunca bajar los brazos, sobre todo el venir de atrás, en un marcador adverso no solo en esta serie, sino también contra Pumas. Habla de un equipo con carácter, personalidad y ganas de trascender. Ha demostrado que puede vencer a cualquier rival”, explicó en conferencia.

ver también Milagrosa remontada y Chivas Femenil está en la Final

El Pato admitió que la victoria frente a las felinas lo están disfrutando debido a la entrega que mostraron, pero sabe que para la Final será una serie distinta y trabajarán con la misma intensidad que en el resto del campeonato

“Sin duda es un triunfo que estamos saboreando mucho. No dejamos de creer ni de tener fe. Las chavas se brindaron en todos los sentidos, futbolístico, táctico, con balón y si balón. El quipo no dejó de luchar y proponer buscando el resultado en todo momento. Sabíamos que era matar o morir y entendimos ese concepto, sabíamos que en casa teníamos que buscar el partido. Me da mucha emoción por las chavas, cuerpo técnico y directiva. Eso nos lo tienen que decir otras personas (si sin favoritas), debemos enfocarnos en la Liguilla, ir partido a partido, paso a paso, respetando a los rivales, pero sabiendo que este equipo está para pelearle a cualquiera”, puntualizó.

¿Cómo se siente en su primer torneo como DT del equipo Femenil?

Alfaro ha impuesto una nueva marca defensiva histórica de la Liga, además ya está instalado en la Final; sin embargo, le cedió el protagonismo a las futbolistas, destacando el esfuerzo que han hecho durante el semestre: “Me deja sin palabras, quisiera poder decir tantas cosas, pero resaltaría el trabajo de las chavas y han puesto mucho de su parte para que el torneo y la Liguilla se haya dado como hasta ahorita. Todo el mérito es de ellas y el cuerpo técnico solo tratamos de acompañar en todo momento”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!