Alicia Cervantes se ha convertido en el terror del América debido a que desde que ‘Licha’ se enfundó con la camiseta rojiblanca se ha manifestado en el marcador en seis ocasiones; sin embargo, aseguró a Rebaño Pasión que no es algo distinto a anotarle a cualquier otra institución.

“Siempre lo he dicho, mis goles los festejo tal cual me sale. Siempre lo he disfrutado muchísimo, no es que yo diga ‘le voy a meter gol al América’. Me sale por mí, estás contenta de meter goles y no solamente al América, sino a todos los rivales. Como delanteros tomamos las mismas emociones al meter un gol. No cambian mucho las emociones”, aseguró en entrevista con este medio.

‘Licha’ se ha convertido en una futbolista histórica del Guadalajara y del futbol mexicano por su olfato goleador; sin embargo, aseguró los motivos por los cuáles no le pesa el jersey rojiblanco aunque sabe que es una camiseta de mucha jerarquía en el balompié nacional.

“Obviamente pesa, porque no es cualquier playera, no es cualquier club, es el más grande de México. Te pesa, pero cuando juegas con amor, entusiasmo y dedicación, creo que no te debe de pesar ninguna playera”, concluyó.

¿En cuáles partidos ha anotado Licha al América?

La ‘Depredadora’ le ha anotado en cuatro partidos a las Águilas, cuatro en fase regular y dos en Liguilla, convirtiendo al conjunto de Coapa en una de sus víctimas favoritas, por lo que tratará de incrementar esa estadística este fin de semana en el Estadio Azteca.

TORNEO GOLES Apertura 2021 (Liguilla) 1 Apertura 2021 2 Clausura 2021 2 Apertura 2020 (Liguilla) 1

