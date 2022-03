La delantera de Chivas Femenil reconoció que ya está entrenando en cancha, pero no aseguró tener actividad el domingo contra América

El Clásico Nacional Femenil está cerca y los aficionados de Chivas confían contar con Alicia Cervantes, su mejor delantera, cuando el Rebaño visite a las Águilas en la cancha del Estadio Azteca; sin embargo, aún no hay nada definido, pese a los avances en su recuperación tras una lesión muscular.

“No lo sabría decir. Eso lo decide el cuerpo técnico y el cuerpo médico. Tengo pocos días haciendo trabajo en cancha, entonces ya lo decidirán ellos. Lo que respecta a mí, sí quiera tener minutos, pero si debemos tener cuidado porque es una lesión muscular. Ya dependerá de ellos y del cómo yo me vaya sintiendo”, aseguró en entrevista con Rebaño Pasión.

La ‘Depredadora del área’ considera que tanto el Guadalajara como el América están tomando buenas decisiones para mantener el futbol como un deporte familiar y pueda reinar la paz en las tribunas sin importar al equipo que apoye cada aficionado.

“Son situaciones en las cuales tanto para mí como para la gente que le gusta el futbol, no se deben de manejar este tipo de situaciones. Hay momentos en los que la gente se enciende por otras cositas, pero es una buena referencia para que sea un Clásico en paz y que la gente vaya y disfrute siempre. Es difícil, la cual no me gusta mucho cuestionarlo, pero están tomando buenas decisiones en generar eso y que la gente vaya y se pueda juntar con un americanista, un chiva. Son buenas cosas las que están haciendo los dos equipos”, concluyó.

¿Por qué está en duda Licha Cervantes?

Tras regresar con la Selección Mexicana, la delantera de Chivas sufrió una lesión muscular que la ha alejado de las canchas durante algunas semanas, avanzando notoriamente en su recuperación, manteniendo encendida la esperanza de que pueda jugar contra América el próximo domingo.

