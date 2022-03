América Femenil Vs. Chivas Femenil: ¿Cuándo, a qué hora y en qué canal ver EN DIRECTO el juego por la Fecha 10?

Después de una semana de descanso involuntario por la suspensión de la jornada 9 por los actos de violencia en Querétaro, Chivas Femenil vuelve a la actividad en un duelo sumamente complicado cuando visiten al América en la cancha del Estadio Azteca.

La escuadra comandada por Juan Pablo Alfaro se encuentra en el cuarto lugar general de la competencia con 18 puntos, justamente detrás de las azulcremas que están en tercera posición con 19 unidades en su cuenta.

Pese a que las seleccionadas Sub 20 aún no reportan, la buena noticia en el redil es el regreso de Alicia Cervantes, quien inclusive reveló a Rebaño Pasión su deseo de participar en el encuentro, tras superar su lesión muscular y podría reaparecer contra una de sus víctimas favoritas, las Águilas.

América Femenil Vs. Chivas Femenil: ¿Cuándo y a qué hora juegan por Liga MX Femenil?

Chivas Femenil visitará en el Estadio Azteca a las Águilas en el marco de la Fecha 10 del Clausura 2022. Este partido está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México este domingo 13 de marzo del 2022.

Horarios por país

América vs Guadalajara Argentina: 14/03 00:00 horas Chile: 14/03 00:00 horas Colombia: 13/03 22:00 horas Peru: 13/03 22:00 horas Mexico: 13/03 21:00 horas Estados Unidos: 13/03 20:00 horas PT / 13/03 23:00 horas ET

América Femenil Vs. Chivas Femenil: ¿Dónde y cómo ver EN DIRECTO el partido?

Las rojiblancas esperan mantener su invicto a costa de las azulcremas, partido que será transmitido por TUDN para todo México. Pero también podrán seguir los detalles en Rebaño Pasión.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!