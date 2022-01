El conjunto tapatío ha tenido una serie de capitanes que parecen no convencer al joven entrenador.

Semana a semana el Club Guadalajara está inmerso en el ojo del huracán ya sea por los resultados dentro de la cancha, por las declaraciones del técnico Marcelo Leaño o por las decisiones que no han caído del todo bien entre la afición y en el duelo por la Fecha 3 del Torneo Clausura 2022 en el empate ante Querétaro no fue la excepción, pues Sergio Flores salió con el gafete de capitán y esto no fue del agrado de las mayorías.

Con la capitanía de la “Morsa” Flores, el Rebaño Sagrado suma cinco jugadores portando el gafete en los 12 partidos que Leaño ha estado al frente del banquillo desde la Jornada 10 del Torneo Grita México Apertura 2021, dejando claro que no ha encontrado a su elemento más confiable dentro de la cancha, pues es una realidad que Jesús Molina dista mucho de serlo.

Para este nuevo certamen Molina no ha jugado por decisiones técnicas y en el último duelo por una lesión, con lo cual queda claro que Guadalajara busca a un nuevo futbolista que le dé esa voz de mando dentro de la cancha. Pero todo indica que Leaño no lo ha encontrado, al menos no de manera constante, porque Isaac Brizuela apuntaba para cumplir con las expectativas.

Leaño no encuentra capitán en Chivas

El entrenador de 34 años asumió el cargo a partir de la Fecha 10 del torneo anterior, previo al Clásico Nacional contra América, donde Molina siguió con el gafete, pero el gusto le duró poco porque después se fue a la banca y apareció Gilberto Sepúlveda para relevarlo, sin embargo solo fue un partido, debido a que Miguel Ponce también tuvo la oportunidad de ser el capitán rojiblanco.

Molina lo recuperó antes de que concluyera la campaña y para este inicio del Clausura 2022 parecía que el “Conejo” Brizuela estaba listo para tomar la responsabilidad en los dos primeros duelos, pero en el partido con Querétaro salió a la banca y fue Sergio Flores quien saltó a la cancha como capitán generando muchos comentarios de los afcionados en contra, por lo que queda claro que la pregunta sigue en el aire: ¿Quién es el verdadero capitán de Chivas?