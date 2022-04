Debido al alto grado de dificultad que implicó enfrentarse a Pumas, el entrenador de Chivas Femenil, Juan Pablo Alfaro, se dijo contento por este cierre de torneo tan complicado en donde en el panorama aparece Atlas y Rayadas, duelos que tomará como un pequeño adelanto de lo que será la Liguilla.

“Necesitamos trabajarlos como lo venimos haciendo, con esa seriedad y compromiso, espetando al rival que tenemos en frente que primero será Atlas. Ningún partido es fácil, mucho menos un Clásico y las campeonas defensoras. Me gusta que nos haya tocado este calendario así, así no te relajas y te enfrentas lo mejor posible estos partidos, como ensayo de una Liguilla. El equipo viene bien y solamente es afinar detalles que surgieron en este partido”, explicó en conferencia.

El ’Pato’ no ocultó su inconformidad con el rendimiento de su equipo en el primer tiempo en donde las universitarias no dejaron a sus jugadoras hacer su mejor futbol, aunque sí reconoció que en el segundo tiempo cambió la actitud.

“Es muy simple, el primer tiempo no funcionamos, no competimos, una falta de actitud muy marcada, muy clara, no estábamos generando opciones, nos estuvo faltando todo. Pumas nos estudió bien y estaba bien parado en la cancha. El segundo tiempo fue diferente, con llegada, con más empuje, ambición y más hambre”, concluyó.

¿Cómo va Chivas Femenil en el Clausura 2022?

La escuadra rojiblanca está ubicada en segundo lugar general con 37 puntos en 15 jornadas disputadas, en las cuales no ha conocido la derrota con un saldo de 11 victorias y cuatro empates. Por si fuera poco tienen a la mejor defensiva con solo 6 goles recibidos y cuentan con la líder de goleo, Alicia Cervantes con 14 dianas.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!