En Chivas la intención es dar un borrón y cuenta nueva con la llegada del entrenador Ricardo Cadena a la dirección técnica del Rebaño; sin embargo, el lateral rojiblanco Jesús Sánchez aseguró que hay detalles del legado que dejó Marcelo Michel Leaño y que siguen presentes en el vestidor tapatío.

“El trato hacia el jugador, la actitud ante cualquier adversidad. Si bien no fueron los números que merecíamos, al final de cuentas el futbol no es de merecer, es de hacer, pero creo que la unidad, el trato y el ambiente que dejó en el equipo era un sello muy particular de él y de su cuerpo técnico", explicó en palabras a Marca Claro.

En otros temas, Sánchez aseguró que los jugadores conversaron entre sí con respecto a lo que sucedió el fin de semana en el hotel de concentración, en donde reiteró que todos están dispuestos a escuchar las críticas de la afición, pero no tolerarán ningún tipo de violencia.

"Tuvimos la oportunidad de platicar y entre algunos compañeros que nosotros estamos abiertos a la exigencia. El club así lo demanda, pero hay un punto donde la exigencia no se debe volver violencia. No estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia y mucho menos con hacer destrozos en ningún hotel. Nosotros ponemos el pecho a las balas y recibir cualquier crítica o exigencia de la afición, pero ya cuando se vuelve algo violento, obviamente no íbamos a quedarnos ahí a que sucediera algo peor", concluyó.

¿Qué sucedió en el hotel de concentración?

El viernes en la Ciudad de México se reunió afición y el grupo de animación llamado La Insurgencia, se dieron cita en el hotel de concentración rojiblanco para recriminar el mal momento que atraviesa el equipo, en donde la protesta se salió de control y hubo un conato de bronca en donde intentaron agredir físicamente a los futbolistas.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!