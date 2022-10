Chivas Femenil está viviendo su momento más difícil desde que el entrenador Juan Pablo Alfaro tomó las riendas del equipo; sin embargo, está convencido de que la ausencia de Caro Jaramillo no fue determinante para sufrir un descalabro en su visita a Rayadas, asegurando que ninguna jugadora es indispensable, incluyendo a Licha Cervantes.

“Hemos jugado sin Caro, sin Licha y otras jugadoras. El equipo ha tratado de funcionar, de estar bien, es una jugadora importante. No porque no haya estado Caro el equipo no funcionó, sino que el equipo no se logró adaptar a la cancha, nunca estuvo en control total de la posesión del balón. El equipo debe de funcionar, no depende de ninguna jugadora, ni de Caro, ni de Licha, ni de nadie”, explicó el estratega del Rebaño en conferencia de prensa.

Pese a las malas exhibiciones mostradas contra América y ahora contra Rayadas, el Pato se encuentra tranquilo y enfocado en seguir trabajando para poder recuperar la mejor versión de su equipo y con ello cerrar la fase regular con un triunfo sobre Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2022.

“El equipo está tratando de hacer las cosas bien. No han sido partidos fáciles, una desatención nos costó el gol que a la postre fue el triunfo para Rayadas. No tuvimos el volumen de juego que estamos acostumbradas y fue muy trabado. No fue tan claro el inclinado para Rayadas. Hay que seguir trabajando para cerrar el liderato y recibir la Liguilla en casa”, concluyó Alfaro.

¿Cuándo jugará de nuevo Chivas Femenil?

Tras el descalabro sufrido en la Sultana del Norte contra Rayadas, el Rebaño regresará al Estadio Akron para cerrar su participación en la fase regular del Apertura 2022 cuando reciba el próximo lunes 24 de octubre a Cruz Azul, en donde un triunfo le otorgaría en automático el liderato general para recibir los juegos de Vuelta de la Liguilla en casa.

