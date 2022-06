El mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, anotó un golazo inolvidable por todo lo que acompañó a la jugada que combinó con Alexis Vega, para coronar una victoria 4-1 sobre Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, el pasado 8 de mayo, en un partido correspondiente al repechaje para la Liguilla del Torneo Clausura 2022 Grita México y que este jueves fue anunciado como uno de los seis nominados a Mejor Gol de la Temporada 2021-22 de Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado cumplieron este jueves con una doble tanda de entrenamiento en el búnker de concentración en el poblado de Barra de Navidad y del que este viernes se despiden para regresar a la Perla Tapatía, descansar el fin de semana y volver a partir, ahora con destino a los Estados Unidos, donde disputarán dos encuentros de preparación frente a Santos Laguna en Utah y contra Atlas en Chicago.

El Nene Beltrán no ha podido reencontrarse con sus compañeros en la pretemporada, porque se encuentra concentrado con la Selección Mexicana tras participar en los tres compromisos amistosos en Estados Unidos frente a Nigeria (2-1), Uruguay (0-3) y Ecuador (0-0), para seguir en la convocatoria extendida del Tri, para la doble cartelera de la Serie A de la Concacaf Nations League en la que recibirán este sábado a Surinam y visitarán a Jamaica, el martes 14 de junio.

Beltrán vio acción en los tres amistosos de México en Estados Unidos

La Liga MX publicó este jueves los nominado a la primera edición nacional del Balón de Oro, que abarca los campeonatos varonil, femenil y la Expansión, además anunció a los primeros jugadores elegidos para representar al circuito en el partido frente a la (Major League Soccer) MLS All-Star. La gala de premiaciones, correspondiente a la temporada 2021-22, también reconocerá al Mejor Gol de la campaña y para el que se eligieron seis nominados, entre ellos, la joya del Nene Beltrán frente a los universitarios.

El golazo de Fernando Beltrán frente a los Pumas en la reclasificación tiene todos los factores para llevarse el premio: la estética combinación y sincronización que tuvo con Alexis Vega, la trascendencia en el marcador al regresar la ventaja al Guadalajara y ni hablar del emotivo festejo con la grada del Estadio Akron, que arropó al canterano en un momento único y que marcó la reconciliación del mundo Chivas.

El hermoso tanto del Nene competirá en la categoría con los de: Leonel López (Pumas vs Toluca en Reclasificación A21), Avilés Hurtado (Pachuca en Necaxa J4 C22), Guillermo Martínez (Puebla vs Atlas J5 C22), Juan Escobar (Cruz Azul vs Pumas J10 C22) y André-Pierre Gignac (Tigres vs Chivas J5 C22). La definición de los ganadores será producto de la votación de Clubes, Consejo Editorial y, especialmente, de los aficionados quienes podrán votar hasta el jueves 23 de junio.

La ceremonia del Balón de Oro 2022 será transmitido totalmente en vivo para todo el público mexicano, el domingo 26 de junio a las 22:00 horas, tiempo del Centro de México por: Canal 9, VIX y TUDN. En Estados Unidos se verá a través de Univisión y TUDN.

El Nene fue nominado a mejor gol de la temporada 2021-22 (Chivas)

