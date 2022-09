Rebaño Pasión te presenta 25 datos que seguramente no sabías de la mediocampista que se ha convertido en el motor del Rebaño.

El éxito de Chivas Femenil radica en gran medida en el excelente trabajo que ha realizado la directiva para el armado y conformación de un plantel competitivo que le ha permitido al Rebaño convertirse en la actual potencia de toda la Liga Mx Femenil, en donde una de las jugadoras que sobresale es Carolina Jaramillo.

La incorporación de la Comandante al Guadalajara para el Apertura 2020 es considerada una de las mejores decisiones que ha tomado Nelly Simón, Directora Deportiva del conjunto femenil, ya que curiosamente en ese mismo mercado de fichajes se suscitó la llegada de Licha Cervantes.

Jaramillo se ha convertido en un referente histórico de la institución debido a sus goles, asistencias y liderazgo para guiar a las rojiblancas a la victoria en innumerables ocasiones, por lo que en Rebaño Pasión decidimos presentarte 25 datos de la mediocampista con el mítico dorsal 8 del Guadalajara.

25- ¿Cuál es el nombre completo de Caro Jaramillo?

La Comandante de Chivas Femenil se llama Christian Carolina Jaramillo Quintero.

24-¿Cuál es el apodo de Caro Jaramillo?

La mediocampista se ha convertido en una líder en el terreno de juego del Guadalajara, por lo que se ha ganado el apodo de la Comandante.

23- ¿De qué parte de la República Mexicana es originaria?

La futbolista con el dorsal 8 del Guadalajara nació en Tijuana, Baja California Norte.

22- ¿Cuántos años tiene y cuándo nació?

Caro Jaramillo nació el 19 de marzo de 1994, por lo que en este 2022 cumplió 28 años de edad.

21- ¿Cómo comenzó su andar en el futbol?

Desde niña se involucró en el balompié, ya que aproximadamente a los nueve años comenzó a incursionar en futbol rápido y posteriormente en el futbol soccer.

20- ¿A cuál equipo le iba Caro Jaramillo cuando era niña?

La mediocampista reconoció abiertamente que desde que era pequeña era fiel aficionada al Guadalajara, razón por la que considera que ha facilitado que se enamore de la institución: “todo mundo sabe que le iba a Chivas desde chica, desde ahí nace todo. Para mí somos el equipo más grande del futbol mexicano”.

19- ¿Cuándo fue su primer llamado a Selección Mexicana?

Su primer acercamiento al Tricolor se suscitó alrededor del 2010 y 2011, cuando debido a sus condiciones técnicas fue llamada para participar en la Selección Sub 17.

18- ¿Ha participado en alguna Copa del Mundo?

En 2014, su calidad le abrió las puertas a la Selección Mexicana Sub 20 que participó en el Mundial de la especialidad en Canadá, en donde las mexicanas cayeron en la fase de grupo.

17- ¿Cuál es su mayor logro con el Tricolor?

En 2014 y en 2018 formó parte de las selecciones nacionales que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde México se coronó con la medalla de oro en ambas ediciones.

16- ¿Qué reconocimiento recibió Caro Jaramillo en Estados Unidos?

A nivel de clubes siguió su carrera en el Cerritos del balompié de Estados Unidos, en donde su buen nivel generó que en 2016 fuera reconocida como All American Team, por ser de lo mejor de la Liga.

15- ¿En dónde jugó en un equipo mixto?

Tras su paso por Cerritos se involucró en el futbol rápido, donde se convirtió en la primera futbolista mexicana en participar en un equipo mixto en el Atlético Baja.

14- ¿En cuáles clubes mexicanos ha jugado durante su vida?

Durante su carrera en el balompié azteca solamente ha defendido tres camisetas: Xolos, Tigres y Chivas; sin embargo, con las fronterizas nunca debutó en Liga Mx Femenil.

13- ¿Cómo le fue a Caro en Tijuana?

Caro participó solamente en el torneo de Copa que se disputó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca previo al comienzo de la Liga, en donde llegó hasta Semifinales.

12- ¿Cómo fue el paso de Jaramillo en Tigres?

Para el torneo de Liga Mx en el Apertura 2017, las Amazonas decidieron abrir la chequera para hacer contrataciones bomba, en donde una de ellas fue la incorporación de la mediocampista proveniente de Tijuana.

11- ¿Cuándo llegó a Chivas?

Ante las cada vez menos oportunidades con Tigres, Caro decide cambiar de aires y apuesta por arribar a Chivas pese a recibir ofertas de varios clubes, convirtiéndose en rojiblanca para el Guard1anes 2020.

10- ¿Cuántos goles tienes en Liga Mx Femenil?

En poco más de cinco años de carrera profesional en la Liga Mx Femenil, Caro Jaramillo ha anotado un total de 48 dianas, en donde 43 han sido en fase regular y cinco en Liguilla.

9- ¿Cuántos de esos goles han sido con Chivas?

La Comandante tiene casi cinco torneos desde que llegó al Guadalajara, en donde ha colaborado para la causa rojiblanca con 30 anotaciones.

8- ¿Cuántos goles le ha anotado al Atlas desde que llegó a Chivas?

En el Clausura 2021, Caro Jaramillo se estrenó como goleadora en un Clásico Tapatío, ya que en un disparo de media distancia de tiro libre sorprendió a la guardameta rojinegra.

7- ¿Cuántas veces ha vacunado al América con el Rebaño?

Unas semanas después también marcó su primera diana en un Clásico Nacional contra América al mandar la pelota a guardar en un mano a mano contra la cancerbera azulcrema.

6- ¿Sueña con convertirse en entrenadora después de su carrera en los empastados?

La Comandante reveló en una charla en Chivas Tv en septiembre del 2021 que no se visualiza como entrenadora para cuando decida colgar los tachones: “No me veo como DT, sí lo he pensado pero no”.

5- ¿Con quién se lleva mejor de todo el plantel de Chivas?

La mediocampista reveló en alguna entrevista que con la compañera con la que tiene mejor relación es precisamente su socia en el terreno de juego: Alicia Cervantes: “Hago mucho grupo con Licha, se nota incluso dentro del campo”.

4- ¿Por qué en Chivas varonil nadie ocupa el 8 de Caro Jaramillo?

Históricamente, en el Guadalajara ningún jugador puede portar el numero 8, mismo que fue retirado en honor a Salvador Reyes; sin embargo, esta regla no fue válida para el equipo Femenil que surgió en 2017.

3- ¿Por qué es muy famosa y temida Caro Jaramillo en el plantel de Chivas?

En el vestidor de Chivas Femenil suelen celebrar los cumpleaños de las jugadoras de manera especial repartiéndose pastelazos en la cara, en donde Caro se ha convertido en el terror de las rojiblancas debido a la rudeza con la que suele repartir pastel a sus compañeras.

2-¿Cuál es su palmarés profesional hasta el momento?

Tras una vida vinculada al futbol profesional, Caro Jaramillo ha logrado ser campeona de Liga Femenil en tres ocasiones (dos con Tigres y una con Chivas), ha conquistado un Campeón de Campeones y dos medallas de Juegos Centroamericanos con México.

1- ¿Cuándo concluye el contrato de Caro Jaramillo con Chivas?

El pasado mes de marzo se anunció que la mediocampista y la directiva rojiblanca alcanzaron un acuerdo para extender el vínculo de la jugadora hasta el verano del 2024.