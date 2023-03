Las Chivas de Guadalajara Femenil marchan, como es costumbre, en la parte alta de la tabla de posiciones en el Torneo Clausura 2023, pero la ausencia de la goleadora y capitana Alicia Cervantes sigue como uno de los temas más inquietantes al interior de la plantilla porque no hay una fecha exacta en la que se pueda considerar que estará lista para regresar a las canchas.

La atacante del Rebaño Sagrado sufrió una lesión en la rodilla izquierda desde la Jornada 2 cuando se midieron a Santos Laguna como visitantes y en el momento de festejar su segunda anotación, la pierna de Licha se atoró en el césped, desde ese momento no ha logrado volver a la actividad, pero lo peor es que no hay un estimado de tiempo en el que se pueda contar con su presencia dentro del campo.

ver también La terrible noticia para el Chiquete Orozco

Fue la propia Alicia Cervantes quien habló acerca de su situación, dejando claro que su evolución puede ir unos días más acelerada que otros, por ello debe tomar con calma la recuperación con la finalidad de estar al 100%, sin embargo no se puede especificar el tiempo en que podría ocupar un lugar en la alineación de Chivas que siguen invicto y con muchas posibilidades de pelear por el campeonato.

"Voy mejorando día con día. Es esperar a ver cómo me estoy sintiendo, no es tan viable que sea tan rápida la recuperación. Creo que voy mucho mejor y esperar a que pasen las semanas", explicó Licha en entrevista con el diario Récord. Cabe recordar que el problema de la atacante es un esguince de ligamento colateral de segundo grado en la rodilla izquierda y la buena noticia es que no requirió de una intervención quirúrgica.

Encuesta ¿Crees que Licha Cervantes regrese en este torneo? ¿Crees que Licha Cervantes regrese en este torneo? La verdad no, ya tardó mucho Sí, pero hasta la Liguilla No sé, se ve complicado YA VOTARON 13 PERSONAS

Alicia Cervantes disfruta el buen momento de Chivas Femenil

Por otro lado, la máxima goleadora en la historia de Guadalajara femenil, resaltó el buen momento que viven en la campaña donde suman 22 unidades, invictas y a solo dos puntos de Rayadas que son las superlíderes: "Pienso que siempre es con base en el trabajo que hemos hecho desde la pretemporada hasta ahorita. Considero que es el trabajo y la consistencia de cada una de las compañeras que están aquí en Chivas, eso nos ayuda muchísimo para mantener un buen paso hasta el momento”.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!