Chivas Femenil se mantiene como una maquinaria perfecta que sigue dominando la Liga Mx y prueba de ello es que la escuadra rojiblanca ya tiene pie y medio en Semifinales tras derrotar a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca; sin embargo, el entrenador del Rebaño, Juan Pablo Alfaro, eliminó la presión que pueda existir en su equipo por ser las actuales campeonas.

El Pato reconoció que en el interior de la institución no se sienten obligadas o presionadas por tener que levantar nuevamente el trofeo, aunque sí es su más grande ilusión, por lo que no darán concesiones en el duelo de Vuelta contra las celestes en el Estadio Akron.

“El equipo no está presionado para nada, no tenemos ninguna presión por quedar campeonas. Obviamente sí tenemos la intención de seguir avanzando y estamos llevando los partidos paso a paso, no podemos pensar en más que en el siguiente partido. Sabemos que no va a ser fácil, Cruz Azul tiene poco qué perder y si hacen una apuesta atrevida, les puede salir”, explicó el timonel en conferencia.

El Guadalajara logró obtener una mínima ventaja del Coloso de Santa Úrsula gracias a una solitaria anotación de Alicia Cervantes por la vía del penalti, con lo que las rojiblancas encararán el segundo compromiso con una ligera diferencia a favor, ya que La Máquina necesita ganar por dos goles a las rojiblancas.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta?

El segundo compromiso de esta serie de eliminación directa se disputará el próximo domingo 30 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado a arrancar en punto de las 16:40 horas, tiempo del centro de México.

