Alexis Vega se ha convertido en el jugador diferente y referente de Chivas e inclusive uno de los futbolistas más determinantes de todo el balompié mexicano; sin embargo, el atacante rojiblanco sueña con poder emigrar al Viejo Continente, en donde habría una complicación para cumplirlo y es su edad.

El periodista Pepe del Bosque reveló que un visor del Betis se acercó a preguntarle la edad del atacante del Guadalajara, quien al decirle que estaba cerca de cumplir 25 años el conjunto español decidió desistir de su deseo por ficharlo debido a que consideran que ya es muy grande.

“Hace poco platicaba con un visor de un equipo español, bueno del Betis y me preguntó por Alexis Vega. Estaban un poco preocupados por lo que había pasado con Diego Lainez que nunca terminó de explotar y ahorita le está costando tener continuidad en el Sporting Braga.

“Me dicen: ‘A Alexis lo vemos jugar y el tipo en dos partidos está en un nivel tremendo, luego Chivas es un equipo que no tiene mucho sistema, pero frota la lámpara y se inventa algo. ¿Cuántos años tiene?, me preguntan. ¿20 o 21? No, está en la barrera de los 25 años. ‘Olvídate, no me interesa. Pensé que tenía 20 o 21 y a ese lo puedes fichar, como a Lainez, si no se adapta del todo lo cedes, sino puede regresar a la Liga Mx o a la MLS”, explicó en entrevista con el youtuber Werever Tumorro.

¿Cuándo se presentan los jugadores a Pretemporada?

En la planeación que tiene prevista el club rojiblanco, los jugadores están citados a reportar el próximo 31 de octubre para presentar exámenes médicos y físicos, además de conocer a su nuevo entrenador y director deportivo, por lo que el anuncio del timonel se dará en las próximas horas.

