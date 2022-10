Fernando Hierro tiene poco más de una semana desde que arribó a México para comenzar a gestionar el nuevo proyecto deportivo de Chivas; sin embargo, está analizando todos los sectores de la institución para definir cuáles adecuaciones realizará a corto y mediano plazo; sin embargo, su antecesor, Ricardo Peláez, habría dejado un reporte para facilitarle las cosas.

Desde hace varios días, el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, declaró que se le han presentado reportes de todas las áreas para facilitarle al español el conocimiento del club, situación que fue confirmada por el comunicador Fernando Cevallos en Fox Sports.

“Lo que sí sé es que Ricardo Peláez dejó un informe antes de irse y que está en manos de Fernando Hierro de cómo estaba el club, lo que el veía y cuál era su visión: él apuntaba a tres fichajes que necesita el equipo: un defensa central, un medio centro ofensivo y un centro delantero”, explicó.

Sin embargo, debido al proyecto fallido que comandó el directivo mexicano, el periodista de la misma cadena, Gustavo Mendoza, considera que la visión de Peláez no le ayudará al español, por lo que considera que lo mejor sería acercarse a la gente que ha dirigido en tiempos recientes para conocer más a detalle a los futbolistas.

“No sirve de nada el informe de Peláez, por Dios. Si cambió de proyecto cada seis meses. Le hace más daño ese proyecto a Fernando Hierro. Si yo fuera Hierro iría y hablaría con Ricardo Cadena: ‘platícame cómo están los chavos’. Que hable con Cadena, que hable con el Loco Espinoza y la gente de la cancha. Peláez era de escritorio para arriba y tenía cierto enlace. En tres años su proyecto no funcionó, si hubiera funcionado seguiría en Chivas y no se habría tenido que ir”, declaró.

