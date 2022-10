Javier Hernández se ha convertido en el jugador más importante que han otorgado las fuerzas básicas de Chivas; sin embargo, no siempre fue el delantero fuera de serie que es hoy en día, sino que tuvo unos comienzos sumamente complicados en donde José Manuel de la Torre fue el encargado de darle sus mejores herramientas para brillar en el Guadalajara y en Europa.

El Chicharito tuvo muchas malas experiencias en divisiones inferiores del Rebaño, ya que pese a ser inteligente para encontrar la mejor posición para colocarse frente a la portería rival, no sabía definir adecuadamente, por lo que el Chepo decidió darle algunos consejos que posteriormente fueron reforzados por algunos delanteros de época en México.

ver también Betis le cerró la puerta a Alexis Vega

“A Chícharo lo hicimos debutar sí o sí, porque estaba en juveniles, creo que en segunda división, estaba en Selección Nacional juvenil y no lo llevaron, estaba decepcionado y lo subimos a Primera División. Lo subimos porque no lo había visto jugar y un día que lo vi entrenar pensé: ‘no puede ser, si se pone 4 o 5 veces solo y a él lo que le falta es tranquilidad’.

“Aplicamos una de Menotti que es: cada que llegues al área, fintas. A veces no la paraba, se le escapaba, se tropezaba, la tiraba para un lado, pero cuando empezó a adquirir esa calma, el Chícharo las empezó a meter y sobre todo le ayudaron mucho Omar Bravo, Jared Borgetti, Ramón, a pulir esas situaciones”, recordó el exentrenador del Guadalajara en entrevista con David Medrano.

¿Quién es Chicharito Hernández dentro del futbol mexicano?

El canterano del Guadalajara es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de México debido a que defendió las playeras de Chivas, Manchester United y Real Madrid, además de ser el máximo goleador de la Selección Mexicana con 52 dianas.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!