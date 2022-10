El futbol femenil no tiene que ser de la mujer, aquí es capacidad, no género: Nelly Simón

La director deportiva de las Chivas de Guadalajara Femenil está consciente que no por ser mujer se ha ganado un lugar dentro del conjunto rojiblanco que hoy marcha como líder, con el campeonato a cuestas y un proyecto sólido que se ha conformado gracias al trabajo en conjunto sin que el género tenga que ser una exclusividad para conseguir los objetivos que se han trazado.

Hoy en día el futbol se ha vuelto más inclusivo, pero para algunos debería serlo más y por ello las mujeres deberían ocupar más cargos directivos o como entrenadoras, sin embargo, la dirigente del Rebaño Sagrado explicó, desde su punto de vista, cómo se deben otorgar las oportunidades en el también llamado balompié rosa de México.

ver también El primer jugador de Chivas que se va

“Creo que el futbol femenil no tiene que ser de la mujer, aquí es capacidad, no es género. No por el hecho de ser mujer ya tienes las cualidades, las condiciones y los conocimientos para dirigir, para ser directiva, directora, esto es capacidad. ¿Por qué he decidido tener los cuerpos técnicos con hombres? Porque he visto capacidad, porque he visto mucho profesionalismo; han sido formadores las tres personas que han estado al frente”, mencionó Simón en entrevista esta para Fox Sports.

Explica Nelly Simón el éxito de Chivas Femenil

Guadalajara tratará de refrendar el título y con ello obtener un bicampeonato que sería el tercero en su historia, pero todo lo que hoy disfrutan en la cima de la Liga MX Femenil empezó con la estructuración de las fuerzas básicas rojiblancas que han dado frutos con muchas jugadoras que reciben llamados a las distintas Selecciones Mexicanas tanto la mayor como en categorías menores.

Encuesta ¿Qué opinas de las palabras de Nelly Simón? ¿Qué opinas de las palabras de Nelly Simón? Coincido y aplaudo al 100% No sé, pero deberían preparar a más mujeres Preferiría ver a mujeres de directivas y DT en los equipos femeniles YA VOTARON 8 PERSONAS

“Lo que quisimos hacer fue conformar una estructura real. Si los equipos no tienen Fuerzas Básicas, el futbol femenil en este país no se va a desarrollar y no se trata de que los equipos digan ‘tenemos que tener Sub-18 porque sino no podemos tener futbol femenil. Realmente tiene que haber un interés por parte de las instituciones, de formar niñas y de formar jóvenes porque eso va a ir directamente a las selecciones nacionales”.

“Si en las selecciones en todas las categorías no hay niñas que empiecen con un proceso semiprofesional desde los 13 años, pues el futbol femenil en este país no va a crecer. No nada más es tener 13, 15 y 18, es formarlas, darles herramientas, escuela, casa club, estar atentas a su formación dentro y fuera de la cancha”, abundó Simón.

Sigue toda la actualidad de Chivas con nuestros especialistas todos los jueves a las 15:30 horas

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!