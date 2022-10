Para el Rebaño han sido años de unas de cal por otras de arena, con pocas alegrías para su afición, pero al menos la mitad de estos resultados no son culpa de Ricardo Peláez.

En el Club Guadalajara no es momento de celebraciones ni mucho menos de aplausos, pues clasificar al Repechaje no es el objetivo que tenían trazado al arranque del Torneo Apertura 2022 porque pretendían terminar entre los cuatro primeros de la tabla general y estuvieron muy cerca de conseguirlo, si no es por la derrota que sufrieron frente a los Tigres de la UANL que fue la que inició con la debacle.

El técnico del Rebaño Sagrado, Ricardo Cadena considera que no están en picada como mucho se ha especulado después de tres derrotas en Liga MX y dos más en amistoso en las últimos tres semanas, sin embargo los números hablan por sí solos y después de derrotar precisamente a Puebla el 10 de septiembre en el Estadio Akron, los rojiblancos no han vuelto a sumar un solo punto, por lo que se estancaron con 22 unidades.

No obstante, eso no es lo peor para Chivas, ya que desde el 2017, justo cuando fueron campeones por última vez de la mano de Matías Almeyda, fue la ocasión más reciente que han cerrado la campaña regular entre los mejores cuatro, ya que concluyeron en la tercera posición con 27 puntos, por debajo de Monterrey y Xolos de Tijuana.

Desde ese momento pasaron tres años sin Liguilla y solo para acceder mediante el Repechaje, es decir, suman cinco años sin poder igualar lo que consiguió el Pelado Almeyda, al menos en cuestión de puntos, pero si somos más exigentes, desde el Apertura 2011 los tapatíos no son líderes generales y lo lograron sumando 30 puntos.

La mala noticia es que en esa Liguilla fueron eliminados en Cuartos de Final por Querétaro. Pero en el Bicentenario 2010 hicieron dos unidades más y fueron sublíderes generales. Solo para poner en contexto, justo en el año en que Javier Chicharito Hernández se fue a Manchester United, Guadalajara no consigue al menos un segundo lugar general. Con esto queda claro que los problemas del club no se remiten únicamente a lo que no ha hecho Ricardo Peláez.

Chivas va por la revancha en el Repechaje

El torneo anterior el Rebaño goleó a Pumas de la UANL en el Repechaje, pero fue eliminado por Atlas en los Cuartos de Final, hace dos campañas se metieron a Puebla y perdieron en penaltis, en el Estadio Cuauhtémoc de la mano de Marcelo Leaño. Ahora Ricardo Cadena tendrá la misión de cambiar el rumbo, cobrar venganza, acceder a la Fiesta Grande y sacar de la debacle a su plantel que después de siete juegos sin caer, sumó tres derrotas que lo hicieron perder el rumbo. La misión parece imposible.

