Fernando Quirarte no necesita presentación en el Club Guadalajara, sus logros como jugador hablan por sí mismo, a pesar de que en su época como entrenador no obtuvo los resultados que hubiera querido, pero el cariño que siempre le ha profesado a la institución lo convierte en un hombre de casa que puede emitir un juicio de lo que está haciendo falta para que los rojiblancos se ubiquen en la parte alta del futbol mexicano.

El Sheriff, capitán en el título de la temporada 1987-1988 cuando el Rebaño Sagrado derrotó a Cruz Azul en el Estadio Jalisco, lamentó que ya no haya entrenadores identificados con los colores del equipo más importante del país, por lo cual tampoco han surgido futbolistas con la calidad que se requiere para sentar las bases de un proyecto exitoso.

"Hay mucha gente que ya no está, antes estaba un Efraín Flores, un José Luis Real, gente que se identificó con el club. Hoy están saliendo jugadores, pero no con la calidad que tienen que salir. Ya no tenemos que repetir siempre lo mismo (jugador solo con meoxcanos), no no podemos escudar en eso, es una realidad que tenemos de afrontar de diferente manera, invertir bien es lo principal. Hay que seguir trabajando en fuerzas básicas, es un equipo que yo quiero mucho y es una crítica constructiva”,comentó Quirarte en entrevista para Marca Claro.

Espera más de Chivas en el Apertura 2022

Fernando Quirarte explicó que el partido de esta noche donde Guadalajara se medirán a Cruz Azul por la Jornada 17 buscando escalar posiciones puede ser el mejor del fin de semana, sin embargo aclaró que no deberían llegar a la última fecha haciendo cuentas: "Realmente creo que puede ser el partido de la jornada por lo que implica para los dos. Como chiva siempre he esperado más, desgraciadamente no deberíamos de andar con este tipo de situación, un equipo como Chivas siempre tiene que estar en el Top 5. Ahorita son unas de cal por otras de arena”.

Sobre el malestar de la afición de Chivas

"Yo creo que hay formas de presionar, pero definitivamente la gente está en todo su derecho y es preocupante. Hoy volvemos de nuevo a no tener buenos resultados. Yo creo que una forma de que el equipo despierte es que la gente se manifieste de manera pacífica, en donde los jugadores sepan que se deben de partir por la camiseta”, comentó el Sheriff.

