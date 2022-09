Genio y figura… Alberto Guerra no solo fue un jugador surgido de Chivas de Guadalajara también fue el técnico que a principios de la década de los 80 reconstruyó a todo un plantel para obtener el campeonato de la temporada 1986-1987, por ello su carácter fuerte le permitió hacerle un desaire al propio dueño del equipo Jorge Vergara, cuando decidió renunciarle durante una junta de trabajo.

Hablar del profe Guerra no es cualquier cosa, su don de mando y capacidad como entrenador le valieron para ser en dos ocasiones timonel del Rebaño Sagrado con resultados más que aceptables, pues además del título también fue subcampeón en dos campañas consecutivas: en 1983 y 1984.

En su larga trayectoria también fungió como asesor deportivo en San Luis, siendo parte del San Luis que perdió la Final con Pachuca en el 2006, por ello en el 2009 Jorge Vergara lo buscó para que se uniera al consejo deportivo, pero la experiencia no fue la mejor, en palabras del propio timonel de 78 años, quien reveló que además de que nunca recibió un pago por su labor, el empresario tenía alrededor a personajes con los que dijo, “no podía trabajar” y por ello decidió renunciar de manera inesperada.

Alberto Guerra deja sin palabras a Jorge Vergara

"Hoy hay junta del consejo y quiero que vayas a la junta. ‘Ok y ¿quienes van?’. Va Paco Ramirez y va Efraín (Flores). Y yo dije no pues aquí estoy y ni mandado a hacer. Y lo primero que dije fue a Paco, a mi me gusta ir a los entrenamientos ¿me das chance? 'Por supuesto si, todo lo que quieras, entra a mi vestidor, me abre las puertas y me dice de la cancha lo que quieras'”.

“Para esto cuando Vergara me despide de su oficina le dije ‘a mi me sobra el tiempo, pero yo cobro'. Si yo tengo aquí un espacio y veo que puedo aportara algo, adelante. Me quedo, yo no quiero dirigir, pero hay un espacio donde si puedo ser un colaborador y voy a utilizar todo ese tiempo para hacer lo que pienso, pero ¿me vas a pagar? ‘Si, por supuesto que te voy a pagar’. Hecho”.

“Cobre pero pura pistola. Bueno, así es. Entonces en una de tantas reuniones me doy cuenta que no tengo nada qué hacer. Vi a Lebrija (Rafael) y la verdad que sentí un poco de envidia, pero la verdad eran gente con la que yo no podía trabajar. Y me paro y le digo 'Jorge, la verdad no sé que estoy haciendo aquí, no te sirvo para nada’ y se queda sacando de onda, todos se levantan como diciendo ‘y este loco que trae’. Discúlpame Jorge, muchas gracias pero ya me voy”, fue parte de lo que confesó el entrenador en una entrevista con David Medrano.

Si quieres ver las declaraciones es a partir del minuto 1:10:00

