El joven jugador no ha tomado una decisión sobre a qué país representará en una máxima categoría, por lo cual podría ser considerado por el Rebaño.

Con la llegada de Santiago Ormeño a las Chivas de Guadalajara en la presente temporada varias posibilidades se han destapado para el futuro de la institución, sobretodo porque cambiaron los estatutos para que algunos elementos que tengan doble nacionalidad o no hayan nacido en territorio mexicano puedan jugar con la camiseta rojiblanca y Alejandro Viniegra es uno de esos casos.

El futbolista de 20 años nació en Brasil, pero su papá es mexicano por nacimiento, lo cual le otorgó las dos nacionalidades que por ahora, no serían suficientes para militar con el Rebaño Sagrado, no obstante, no ha tomado una determinación sobre a qué selección representar en una categoría mayor, ya que ha sido llamado en alguna oportunidad a la Selección Mexicana Sub-20 cuando era dirigida por Raúl Chabrand.

Por ello no se puede descartar como elegible para Chivas, pues es muy joven y en el futuro los astros se pueden alinear para que se una a las filas tapatías en caso de que la directiva así lo considerara. Viniegra actualmente juega con el Red Bull Bragantino de Brasil donde ha mostrado sus cualidades como veloz extremo, una posición que tampoco sobra en el equipo que dirige Ricardo Cadena.

¿Quién es Alejandro Viniegra?

El futbolista nacido en Sao Paulo, el 13 de febrero del 2000, se formó en las fuerzas inferiores del Cruzerio donde tuvo como entrenador a Mano Menezes, quien lo debutó en la primera división de su país cuando apenas tenia 16 años, pero solamente por algunos segundos. Más tarde pasó a la categoría Sub-20 donde lo dirigió el experimentando técnico, Luis Felipe Scolari.

En febrero del 2021 firmó contrato con el North Texas Soccer Club de Estados Unidos en la USL Championship que es la Segunda División. Pero su estancia duró menos de un año porque en enero del 2022 llegó a un acuerdo con el Red Bull Bragantino de Brasil por temporadas. La única ocasión en que ha defendido la camiseta del Tricolor fue entre el 17 y 20 de agosto del 2020 en un entrenamiento virtual donde se convocaron a 54 futbolistas.

Cabe recordar que Santiago Ormeño llegó a Chivas al ser nacido en suelo azteca y su decisión de representar a Perú no fue impedimento para que se uniera a las filas rojiblancas.

