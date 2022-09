Las Chivas de Guadalajara trabajaron más de una semana sin tres de sus elementos titulares para el partido de la Jornada 17frente Cruz Azul por el Torneo Apertura 2022, donde se jugarán parte de sus aspiraciones dentro de la Reclasificación, pero esa no es la mala noticia, sino las decisiones del técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, quien parece tener decidido el elementos rojiblanco que no irá a la Copa del Mundo.

El Tata Martino se ha ganado las críticas de la prensa y afición no solo por los malos resultados del Tricolor, también por su énfasis con algunos jugadores que no han rendido como se esperaba, no obstante, su plan es esperarlos hasta el ultimo día antes de ofrecer la lista definitiva para la Copa del Mundo y con ello parece que otros elementos están prácticamente fuera del certamen que se realizará entre noviembre y diciembre.

Aunque las lesiones más graves se encuentran en la zona ofensiva con Jesús Corona, Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez, el panorama también se ve complicado para otros futbolistas que no vieron actividad en los dos partidos recientes contra Perú, donde ganaron 1-0 con gol de Hirving Lozano y en la derrota ante Colombia la noche del martes 3-2.

Fernando Beltrán tiene pie y medio fuera de Qatar

El Nene ha sido convocado con regularidad en los partidos de México en este 2022, debido a que su rendimiento ha venido a más en los meses recientes y justo esa es la razón por la que no entraría en la lista definitiva para el Mundial de Qatar, ya que antes de echar mano del mediocampista de Chivas, Martino ya tenía en mente a jugadores como Luis Chávez, Erick Gutiérrez o el mismo Héctor Herrera.

Mientras que Roberto Alvarado tampoco está muy seguro, aunque tiene mayores opciones porque fue titular en el duelo con los peruanos y sería otra opción en el ataque en caso de que alguno de los delanteros no se logre recuperar de sus respectivos problemas físicos. Así que tal parece que el tiempo le jugó en contra al Nene y se quedará fuera del Mundial a menos que de último momento el indescifrable técnico nacional cambie de opinión.

