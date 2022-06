La exdelantera de las Chivas de Guadalajara, Norma Palafox, participó el miércoles en una conferencia de prensa para presentar al más reciente patrocinador de su nuevo club: Atlas, y no perdió la oportunidad para continuar interpretando su papel de villana al calentar aún más la rivalidad con su exequipo, luego de confesar a toda voz que ha revivido con las rojinegras sus ganas de volver a triunfar en la cancha.

Las integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado Femenil trabajó este miércoles en las instalaciones de San Rafael para darle los últimos retoques a la pretemporada rojiblanca, que se encuentra en su penúltima semana, todo con miras al debut en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX Femenil, programado para el lunes 11 de julio frente a Tijuana en el Estadio Akron.

La exChivas y ahora exPachuca formó parte del evento de presentación de la empresa Caliente como patrocinador del Atlas en todas sus versiones y a pocos días del inicio del Apertura 2022 varonil, que buscará en este semestre gestar una hazaña que no se ha logrado en la época moderna de Liga MX: El tricampeonato en torneos cortos. La atacante fue la representante de la rama femenil y no perdió la ocasión para ofrecer declaraciones candentes.

Palafox ya fue presentada de forma oficial con el uniforme rojinegro (Atlas)

Palafox, de 23 años de edad, durante su intervención en el evento se confesó "muy emocionada con estar aquí, llegué a un equipo unido, con muchas ganas de trascender, creo que Atlas Femenil trae muchísimas ganas de poner en alto al equipo como estos grandes jugadores (en referencia al equipo varonil)".

La delantera reconoció que "algo que me ha llevado a lograr mis cosas, personalmente ha sido a base de esfuerzo y trabajo y este equipo trae esa hambre, esas ganas y fue algo que me convenció. No recuerdo hace cuanto no estaba así de agusto, tengo pocos días acá y no sabes lo que acaba de revivir en mí, esas ganas de volver a dejarlo todo, estaba perdida por ahí". Añadió que "mucha gente dice que me fui de vacaciones y no ando de vacaciones, ya estamos aquí de vuelta y creo que ahí se responde el por qué estoy aquí. No me costó decidir, me gusta mucho esta ciudad, sé que esta institución tiene mucho que dar y eso me gusta, quise aceptar este reto y vengo a dejarlo todo".

