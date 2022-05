Los motivos por los que Ricardo Cadena debe seguir en Chivas: Datos, no opiniones

La directiva del Club Guadalajara, específicamente el director deportivo, Ricardo Peláez teme que la situación se vuelva a salir de control si decide que Ricardo Cadena se quede como director técnico para el Apertura 2022, recordando lo que ocurrió con Marcelo Leaño una vez que le dieron el espaldarazo para un proyecto que por poco termina en otro fracaso.

En este sentido, las vueltas que le ha dado Peláez Linares a la decisión definitiva del nuevo estratega lo tienen en la disyuntiva de quién debe ser el nuevo estratega, por ello en Rebaño Pasión presentamos algunas razones que colocan a Ricardo Cadena, sin duda alguna, como la mejor opción para seguir con un proyecto que tomó en las ruinas y lo llevó hasta el sexto lugar general.

Conocimiento de la institución

Ricardo Cadena no solo debutó como jugador de Guadalajara en 1989 y se marchó en 1993 al León, donde siguió con su carrera como futbolista, por lo cual al ser canterano nadie le tiene que explicar lo que significa el club. Su labor como entrenador también la ha realizado con Chivas en los últimos años siendo campeón en divisiones inferiores y escalando hasta el primer equipo, no sin antes haber dirigido al club de la Liga de Expansión, el Tapatío.

Trabajo con jóvenes

Sin duda alguna una de las cualidades más brillantes de Cadena es darle oportunidad a los jóvenes, uno de los recursos más importantes del equipo tapatío que busca generar a sus próximas figuras a través de sus propia cantera. A elementos como Pavel Pérez, Gilberto Orozco, Paolo Yirzar, Gilberto Sepúlvea, por mencionar algunos, los conoce a la perfección, no por ello tuvieron oportunidad en el primer equipo, unos con mayores oportunidades que otros.

Cayó con el pie derecho en el plantel

Dicen que las acciones hablan por sí solas y eso fue justamente lo que ocurrió con los jugadores de Chivas. Desde su llegada el timonel únicamente acomodó sus piezas y a partir de ahí, con resultados, convenció a los futbolistas de que estaba tomando las decisiones acertadas en busca de buenos resultados. Elementos como Alexis Vega le han manifestado públicamente su apoyo para seguir en el plantel.

Dio resultados inmediatos

Aunque la serie de Cuartos de Final ante Atlas no fue de lo mejor, sobretodo en el juego de Vuelta, Ricardo Cadena conquistó lo que nadie había podido lograr después de Matías Almeyda, una seguidilla de victorias que se quedaron en cinco de manera consecutiva. Con lo cual está claro que su trabajo no es obra de la casualidad, sino de la preparación. Traer a un nuevo timonel implicaría darle un tiempo de adaptación, lo cual en el Rebaño ya no está permitido.

