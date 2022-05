El entrenador mexicano no tiene la confianza del director deportivo porque sería su última decisión para elegir técnico si es que los resultados no llegan.

Será a más tardar este jueves cuando el director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez tome una decisión respecto a quién será el entrenador para el Torneo Apertura 2022, pues en la lista de candidatos solamente hay dos nombres: Ricardo Cadena y el uruguayo Diego Aguirre.

La intención del departamento de inteligencia deportiva del Rebaño Sagrado es analizar de manera exhaustiva el trabajo que desempeñó Cadena en el final del certamen donde logró meter al equipo hasta el sexto lugar general con base en cuatro victorias de manera consecutiva en la campaña regular y una más en el Repechaje frente a los Pumas de la UNAM.

ver también Altas, bajas y rumores de Chivas para el Apertura 2022

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el estratega mexicano obtenga su lugar y arme un proyecto que mantenga los buenos resultados a pesar de que en los Cuartos de Final careció de las variantes ofensivas que habían mostrado cuando asumió las riendas de Chivas tras el cese de Marcelo Leaño antes de la Jornada 14.

¿Qué es lo que no convence de Cadena en Chivas?

De acuerdo al periodista de ESPN, Héctor Huerta la razón por la que Peláez no se ha atrevido a ratificar a Ricardo Cadena es lo que ocurrió el torneo anterior donde los resultados con Leaño fueron terribles al considerar como una buena idea que “un experimento” diera frutos a corto plazo en un equipo grande como el rojiblanco: "En el asunto de Ricardo Cadena, tiene una enorme desventaja el técnico. Los números que tuvo al final son buenos, pero la enorme desventaja es que viene precedido de un experimento fallido que se llama Marcelo Michel Leaño”.

Encuesta ¿Tras lo mostrado contra Atlas, te gustaría que Ricardo Cadena se quede al frente de Chivas? ¿Tras lo mostrado contra Atlas, te gustaría que Ricardo Cadena se quede al frente de Chivas? Sí No estoy seguro No YA VOTARON 1502 PERSONAS

“Ya la directiva le apostó a un catastrófico resultado, y ahora no creo que Amaury Vergara y Ricardo Peláez quieran correr el riesgo de que otro experimento vuelva a fallar con alguien que, aunque ya le fue bien, no tiene los resultados todavía, no tiene el palmarés para soportar la presión de un equipo como Chivas", comentó Huerta.

La gestión de Peláez en Chivas se ha quedado corta

"La gestión de Ricardo Peláez en la dirección deportiva de las Chivas, se podría considerar mala hasta el momento, tomando en cuenta que ya lleva dos años y medio ahí y no ha conseguido nada, excepto el pase a dos Liguillas, primero con Víctor Vucetich y luego con Ricardo Cadena... Peláez no ha consumado ninguna conquista importante, como seguramente a él le hubiera gustado y sobre todo, a la directiva, porque Peláez es un empleado que llevaron para conseguir objetivos".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!