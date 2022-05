Las Chivas de Guadalajara quedaron eliminados del Torneo Clausura 2022 a manos del Atlas el domingo anterior y a pesar de que tuvieron un cierre de campaña mucho más decoroso de lo que se pensaba, el relator de TV Azteca, Christian Martinoli no se guardó sus severas críticas para el trabajo del director deportivo, Ricardo Peláez.

Durante la segunda parte del encuentro de Vuelta por los Cuartos de Final, cuando los Rojinegros prácticamente tenían el boleto a la siguiente fase, Martinoli lanzó duros comentarios sobre el trabajo de Peláez Linares, afirmando que no le han permitido tomar decisiones que por su trayectoria como futbolista le serían de gran ayuda al Rebaño Sagrado.

“Peláez hace mucho tiempo que no toma decisiones en el club. ¿O desde cuándo toma decisiones? Peláez está muy bien, me gustaría tener el trabajo de Peláez. Voy, digo lo que el dueño diga que tengo que decir y se acabó la fiesta, no hay problema. Las decisiones no las toma Peláez, sabe mucho más de futbol como las que últimamente ha tomado el Deportivo Guadalajara”.

“Peláez penosamente está obedeciendo y se acabó la fiesta. Peláez está viviendo del éxito del América, porque en Cruz Azul pasó de noche y en Guadalajara está pasando de noche. Si él quiere tomar decisiones se va a tener que ir del club, porque no lo están dejando tomar”, aseguró Martinoli Curi.

¿Qué sigue para Chivas?

Guadalajara tendrá un par de semanas de descanso, regresarán a sus actividades el 1 y 2 de junio, cuando reportarán para cumplir con los exámenes médicos de rutina. Dos días más tarde, viajarán a Barra de Navidad, en Colima para realizar su primera etapa de la preparación hasta el 10 de junio y en ese periodo disputarán su primer partido de pretemporada frente a Lagartos de Colima.

Puedes escuchar las palabras de Martinoli a partir de una hora con 56 minutos

