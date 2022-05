El guardameta no seguirá con el Rebaño para el próximo certamen y ya busca opciones de cara al Torneo Apertura 2022.

Luego de que Raúl Gudiño no llegara a un acuerdo con la directiva de Chivas para renovar su contrato a diferencia de su compadre Alexis Vega, algunas versiones colocaron al guardameta en la órbita de los Pumas de la UNAM para el Torneo Apertura 2022, pero todo apunta a que esta opción ya se esfumó.

Hace unos días se confirmó que el portero de 25 años no seguirá en el Rebaño Sagrado para el siguiente certamen y fue justamente el futbolista quien reveló en redes sociales su despedida del Gru, quien se ha convertido en su mejor amigo dentro del vestidor rojiblanco, con un emotivo mensaje haciendo evidente que no continuará.

Las razones que han trascendido para que Gudiño decidiera no mantenerse en Chivas no son solo un tema económico donde le aseguren un buen aumento salarial, pues el portero quería tener le seguridad de que sería titular en el futuro, lo cual la dirigencia no estuvo dispuesta a garantizarle y eso también complicó la situación.

Pumas le cierra las puertas a Raúl Gudiño

En días pasado surgió el rumor de que los Pumas de la UNAM estarían buscando los servicios del espigado arquero para la siguiente campaña, pero parece que esta posibilidad se ha diluido, pese a que la continuidad de Alfredo Talavera sigue en el aire con los felinos, pero la directiva comandada por Miguel Mejía Barón confía en el joven Julio González.

“En Pumas no están buscando a Gudiño para ficharlo en caso de que Talavera se marche. No va por ahí. En Universidad han comprobado que Julio González es una solución efectiva para la portería. Además, no apagan la vela aún de que el guardameta mundialista renueve”,fue parte de lo que publicó el Francotirador en su columna del diario Récord.

