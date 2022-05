Ricardo cadena, estratega del Club Guadalajara ha hecho lo impensado en dos semanas, ya que en cuanto tomó al equipo tras el despido de Marcelo Leaño le cambió la cara de manera radical al grado de conseguir cinco victorias en fila y ganar el boleto para los Cuartos de Final donde se medirán al Atlas, pero esto no le ha asegurado su lugar para el futuro.

El timonel del Rebaño Sagrado no cae en especulaciones y lejos de hablar sobre su puesto para el Torneo Apertura 2022, aclaró que su única misión es vivir el día a día con la intención de disfrutarlo, por lo que no le quita el sueño pensar si seguirá al frente de la escuadra tapatía en la próxima campaña.

“No (no le han ofrecido el cargo). Esa parte no me quita el sueño. No es algo que yo esté procurando. Sé cuál es el rol que me corresponde y lo demás pudiera venir dependiendo de los resultados que uno puede ofrecer. Estoy contento, disfrutando al máximo y y mi prioridad ahorita es el Atlas”, comentó Cadena en entrevista para ESPN.

El entrenador de Chivas añadió que solamente su trabajo hablará por él, por lo cual simplemente se enfoca en tratar de aportar lo que merece una institución como Guadalajara “No lo sé (si se quedará). Yo particularmente pienso que este espacio se lo gana uno con las oportunidades. Por supuesto que quiero lo mejor para este equipo, pero esa parte se la tiene que ganar uno”.

Cadena ve a Chivas avanzando Semifinales

De cara al Clásico Tapatío en los Cuartos de Final, el estratega del Rebaño considera que cuentan con todos los argumentos para avanzar a Semifinales, pues llegan muy embalados en todos los aspectos: “Si es el mejor momento. Los chicos han logrado encontrar una confianza y una manera de jugar y llevar los resultados para llenarlos de confianza y generar esa comunión con la afición”.

“Guadalajara llega en un buen momento con toda la parte emocional, la parte futbolista y física muy bien salvo lo de Jesús Angulo. Lo veo tan fuerte para vencer al Atlas e ir caminando poco a poco en los objetivos. Soy un tipo que vive partido a partido. El equipo tiene una fuerza para ir caminando en cada una de las fases. Hoy es Atlas y confío en esa parte”, comentó Cadena.

