La exgoleadora de las Chivas de Guadalajara, Norma Palafox, compartió la noche del lunes una emotiva y potente reflexión en sus redes sociales, que generó mucha suspicacia sobre su futuro inmediato y hasta preocupó a sus miles de seguidores. Esto, después de haber sido liberada por el club Pachuca tras caer en la final del Torneo Clausura 2022 Grita México de Liga MX Femenil ante las rojiblancas y tras recibicer una muy inesperada oferta.

La espectacular delantera, campeona en el Apertura 2017 con el Rebaño Sagrado, abandonó el redil en 2020 y tras una segunda participación en un reconocido reality show televisivo en Estados Unidos, regresó al futbol mexicano femenil para vestir la playera de las Tuzas, con las que llegó a la Final del pasado Clausura 2022 tras dejar en el camino a las favoritas Rayadas de Monterrey, contra todo pronóstico, pero se vieron superadas por Chivas en la serie por el campeonato.

Normita, luego de haber sido colocada como agente libre por Pachuca, generó incertidumbre entre sus seguidores con una profunda reflexión que compartió en las historias de su cuenta personal certificada de la red social Instagram y más aún, luego de conocerse una oferta para continuar la próxima temporada en la Liga MX Femenil, proveniente de Atlas, eterno rival del Club Deportivo Guadalajara.

Palafox visitó el Estadio Akron en la final del Clausura 2022 (IMAGO7)

La exgoleadora de Chivas Femenil compartió un video de una emotiva entrevista que ofreció Carlos Tévez al reconocido conductor televisivo argentino Alejandro Fantino, en la que relata los motivos que causaron que su retiro como profesional. El delantero reveló que la partida física de su padre causó que perdiera la motivación por continuar su carrera a los 38 años de edad, a pesar que tenía varias ofertas sobre la mesa.

Tévez, durante la potente reflexión que fue expuesta por la atacante mexicana en su storie de Instagram, señala: "¿Por qué dejaste de jugar?, me preguntaban todo el tiempo, hasta que dije: Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Hubo este silencio. Yo tenía ocho años y quien me venía a ver era él. Entonces decía: Para qué más. Entonces me levanté y dije: No juego más, para nadie. Creo que fue la única vez que pensé realmente en mí, esta vez pienso en mí, siempre pensaba en la gente". Palafox, a diferencia de Carlitos, perdió a su madre hace un tiempo y a quien le ha dedicado mensajes tras la eliminación ante Chivas, como: "Se que si tú estuvieras aquí todo sería mejor" o "como quisiera contarte lo que estoy pasando mamá".

