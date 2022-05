Norma Palafox pasó de ser una de las leyendas de Chivas Femenil a prácticamente una desconocida por varios aficionados rojiblancos que en la Final de Vuelta contra Pachuca se metieron muy fuerte con la delantera, quien por poco se engancha con algunos de ellos y terminó sobre el césped lamentando la derrota de su equipo en el duelo definitivo correspondiente al Torneo Clausura 2022 en el Estadio Akron.

La delantera de las Tuzas no vio actividad en la Final que se jugó en el Gigante de Zapopan, por ello cuando estaba calentando sobre el costado de la cancha varios seguidores le gritaron de todo, específicamente se burlaron de ella afirmando que no iba a jugar, por lo cual tuvo una reacción un tanto burlona que más tarde no le perdonaron sus mismos críticos.

La ex goleadora del Rebaño Sagrado y quien era la máxima anotadora en la historia del club tapatío con 21 goles hasta antes de que Alicia Cervantes rompiera todos los récords posibles, lamentó el penalti que falló Charlyn Corral al ser detenido por Blanca Félix y con el cual Guadalajara obtuvo el segundo título de su historia justo como en el 2017 derrotando a las Tuzas.

La reacción de Norma Palafox a las burlas

Un par de días después del doloroso descalabro que sufrió Pachuca en el Estadio Akron, la atacante publicó un escueto tuit donde no quiso ahondar en detalles sobre lo que ocurrió, pero sí dejó claro que eso iba dedicado a todos los que la han criticado por su salida de Chivas, pues en el 2020 indicó que se iba para atender asuntos personales y más tarde apareció en un reality show, poco antes de firmar con las hidalguenses.

“Es muy fácil juzgar sin saber lo que hay detrás”, fue lo que escribió Palafox en su cuenta oficial de Twitter, haciendo evidente que han sido días muy duros para ella, no solo por los comentarios en su contra, también porque su nivel futbolísticosestá muy lejos de aquel que la llevó a coronarse con Chivas hace cinco años, dentro de la primera campaña de la Liga MX Femenil.

