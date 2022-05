◉ Noticias de Chivas hoy 25 de mayo: Marcelo Leaño volvería a Guadalajara; Matías Almeyda afirma que Amaury no está obligado a contratarlo; Alan Mozo tiene vía libre para llegar al Rebaño

La versión femenil de las Chivas de Guadalajara despertaron con la sensación de haber sido campeonas en el Clausura 2022 con marcador global de 4-3 sobre Pachuca, por lo cual celebraron hasta altas horas de la noche y en Rebaño Pasión te presentamos las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado obtuvo el segundo campeonato de su historia y esto contrasta con lo que ha ocurrido en el cuadro varonil que en cinco años solo ha ganado un título, mientras que la femenil ya suma dos campeonatos y siempre compitiendo por ser superlíderes. Por otro lado, esta semana será importante ante la inminente llegada del entrenador que todo apunta a que será Ricardo Cadena.

Leaño volverá como DT o directivo

El paso de Marcelo Leaño como técnico de Guadalajara no dejó los resultados que se esperaban y por ello la directiva comandada por Amaury Vergara aún no decide reincorporarlo a las filas de la institución, lo que es un hecho es que lo hará como dirigente o como entrenador, pero ya no con el poder de decidir en ambas partes del club, así que podría asumir un rol de directivo con bajo perfil o dirigiendo a alguna escuadra en divisiones inferiores.

Imago 7

Almeyda descarta problemas con Amaury Vergara

El “Pelado” concedió una entrevista a Fox Sports donde reveló que nunca ha tenido problemas con el dueño de Chivas, Amaury Vergara pero considera que tal vez no le gusta su forma de trabajar y por ello nunca le ha propuesto volver a la institución donde ganó cinco títulos en dos años y medio. Además, agregó que no conoce a Ricardo Peláez por lo que tampoco se podría hablar de una mala relación con el director deportivo.

Imago 7

Alan Mozo tiene vía libre para llegar a Chivas

El zaguero de los Pumas de la UNAM sabe que su futuro pude cambiar de un momento a otro, por ello espera que la directiva del Rebaño llegue un acuerdo con los felinos para acordar su llegada a la Perla Tapatía, pues es un hecho que la dirigencia rojiblanca lo quiere como uno de sus refuerzo estelares para el Torneo Apertura 2022 .

Jammedia

