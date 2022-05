Con pie y medio fuera de Chivas: Ricardo Cadena no continuará como técnico

Parece que ahora todo tiene sentido. El presiente de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara lejos de dar la noticia que toda la afición esperaba desde la semana anterior, echó por la boda la esperanza de que Ricardo Cadena se quede en la dirección técnica para el Torneo Apertura 2022, por el contrario, aseguró que está esperando la mejor propuesta que le presentará en breve Ricardo Peláez.

El mandamás del Rebaño Sagrado no dio mayores detalles sobre la posibilidad de que Cadena deje de ser estratega interino para convertirse en el timonel que conduzca los destino para el siguiente certamen, pero sí especificó que aún siguen esperando que el director deportivo proponga sus opciones para darles el visto bueno, lo cual ocurrirá en los siguientes días.

“Peláez me va a hacer la propuesta de su director técnico, porque para los que piensan que no se hacen las cosas de manera institucional, están muy equivocados, tenemos procesos en donde nuestro director deportivo nos presenta proyectos”.

"Me lo va a presentar, y estamos ya en el armado del próximo torneo, estamos considerando refuerzos y ese es el mensaje para la gente, que confíen en mí, los que no, que me den el beneficio de la duda y vamos a trabajar para que Chivas vuelva a ser Campeón”, indicó el hijo de Jorge Vergara en entrevista para W Deportes, sin tocar el tema de Ricardo Cadena, quien cerrío la campaña con cinco triunfos en siete partidos y solo una derrota.

Chivas viene de menos a más

Por otro parte, Amaury reconoció malestar por ver al vecino peleando por el campeonato desde el torneo anterior y ahora con la nueva oportunidad de disputar otra Final: “Me duele ver a nuestro máximo rival local logrando cosas que nosotros deberíamos hacer. Pero creo que venimos de menos a más y yo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero venimos levantando, tenemos hambre de éxito, lo pensamos, analizamos y siempre tomamos las mejores decisiones pensando en el beneficio del club”.

