Históricamente el duelo entre Chivas y América ha sido el que ha logrado atraer la atención de la mayor parte del país debido a la tradición, palmarés y gran número de aficionados, por lo que el Clásico Nacional es considerado por mucha gente el más importante de México; sin embargo, hay otras personas que difieren y piensan que el choque entre Monterrey y Tigres se ha vuelto el más relevante del país.

La realidad es que las dos instituciones regiomontanas han invertido fuerte para convertirse en constantes protagonistas durante los últimos años, construyendo una historia ganadora, situación por la cual un exentrenador del Guadalajara no titubeó en asegurar que el choque de las escuadras de Nuevo León es la más importante de México.

Ramón Villa Zevallos, extimonel del Rebaño Femenil en el Apertura 2019 y Clausura 2020, fue contundente al destacar el compromiso que mostró la fanaticada de Rayadas y Tigres desde el arranque de la Liga, asegurando que poco a poco el duelo de Chivas contra América ha ido ganando adeptos.

"(El Nacional) no tiene tanta pasión como el Tigres-Rayadas, así lo sentí porque me tocó dirigir. Nos tocó romper récord esa vez que jugamos un Clásico en el Uni. Las entradas ahí y en el BBVA de Rayadas fueron espectaculares. Cuando me tocó el otro sí había expectativa, pero no tanto como ahora, he visto que también la gente se ha acercado más a los estadios, ha habido mejores entradas, ya no solamente entre las regias, hay más equipos. En América se ha visto, en el Akron también, finalmente es futbol y hay mucha rivalidad entre instituciones", declaró a Once Diario.

¿Cuándo se jugará el partido de Vuelta?

Tras el emocionante duelo de Ida entre Chivas Femenil y América, el segundo compromiso de la serie del Clásico Nacional en la cancha del Estadio Akron se disputará el próximo lunes 7 de noviembre en punto de las 19:00 horas.

