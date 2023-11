Las Chivas de Guadalajara Femenil se volvieron a quedar en el camino en una Liguilla, ahora fue a manos del acérrimo rival América en las Semifinales por el Torneo Apertura 2023, por lo cual la guardameta Blanca Félix admitió su tristeza por no cumplir con el objetivo de pelear por otro campeonato, pero también advirtió que regresarán más fuertes dando la cara por la grandeza del equipo rojiblanco.

Si alguien ha vivido todas las facetas en la carrera de una futbolista con el Rebaño Sagrado es Blanca Félix, la portera de 29 años que empezó su andar junto con la Liga MX Femenil en el 2017, con lo cual ha logrado probar las mieles del éxito en el equipo más importante del futbol mexicano, pero también los sinsabores.

Una vez más las Chivas se quedaron en la orilla de la competencia por un nuevo título y lo que más duele es que haya sido ante el odiado rival que parece haberles tomado la medida en los últimos enfrentamientos tanto de Liga como en la Liguilla, razón por la que el rostro de la arquera lo decía todo.

“Muy dolida, triste la verdad, ahorita toca reflexionar y darle la vuelta a la página lo más rápido posible porque el futbol es así y el que se queda atrás no alcanza lo que viene, ahorita toca sufrir y luego por la revancha”, fue parte de lo que comentó la portera de las rojiblancas en entrevista para Fox Sports.

No quiero poner excusas, buscamos lo menor para poner a Chivas donde se merece: Blanca Félix

Lejos de ocultar su malestar y frustración, una de las capitanas de Guadalajara salió a dar la cara para expresar su sentir en un momento tan complicado, donde aseguró que volverán con mayor aprendizaje en busca de cumplir con los objetivos: “Quiero rescatar el gran esfuerzo de mis compañeras porque jugamos con 10 y no dejamos de luchar, no bajamos la cabeza, teníamos fe y confianza en que podíamos conseguir el pase a la Final, pero el rival es un gran rival, es un gran equipo”.

Blanca Félix ya fue campeona con Chivas en tres ocasiones. (Foto: Cesar Gomez/JAM MEDIA)

“Nos sentimos muy cerca, me quedo con el esfuerzo de mis compañeras y toca reflexionar y ver qué más se debe hacer para estar en otra Final. Hay muchísimas cosas por mejorar, tenemos un equipo muy joven, se nos lesionaron dos jugadoras (Gabriela Valenzuela y Montse Hernández) importantes días antes de la Semifinales y no me gusta poner excusas, somos una gran institución como lo es Chivas y aquí no valen las excusas, solo dar los resultados y el buscar lo mejor para poner a Chivas donde se merece, ahorita es difícil pensar porque hay mucha tristeza”.

¿Qué sigue para Chivas Femenil después de la eliminación?

El Rebaño femenil empezó esta semana sus días de vacaciones y volverá a los trabajos en un par de semanas con miras al Clausura 2024 donde la misión será cobrar revancha de lo que ha ocurrido en los dos recientes torneos, pues fue en el Apertura 2022 cuando obtuvieron un doblete bajo el mando del entrenador Juan Pablo Alfaro.